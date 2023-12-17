"Побег из России был сложным": боец РДК "Ивар" рассказал, как попал в Украину и о допросах ФСБ

Боец "Русского добровольческого корпуса" (РДК) "Ивар" сбежал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину и присоединился к борьбе против путинского режима.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, после обысков представителями ФСБ хотел уехать из России. Для этого он также сделал себе загранпаспорт перед 18-летием.

Когда узнал о РДК

"Я вообще планировал ехать из РФ, уже после всех обысков. Я работал немного, пытался собирать деньги, сделал себе загранпаспорт перед 18-летием. И вот у меня, так сказать, было две дороги. Или оставаться в РФ, там учиться в колледже. Я поступил в колледж, чтобы меня, во-первых, не забрали в армию. Ну и, во-вторых, я думал, что, возможно, если я заляжу на дно, от меня отстанут. Ну и плюс особого варианта уехать в Украину не было", — говорит "Ивар".

Тогда, по словам бойца, он узнал о "Русском добровольческом корпусе". Написал им в чат-бот в "Телеграм", там ему сказали условия.

"Надо что-то сделать в РФ, чтобы тебе не было туда обратно дороги. Например, поджечь военкомат или полицейскую машину. Я начал это все планировать. Параллельно с этим моего знакомого арестовали. Пришли к нему ФСБ-шники домой, забрали всю технику. Вывезли его чуть ли не в СИЗО, он вел этно-религиозные паблики о Сибири, мы с ним очень близко общались, и у нас были общие знакомые. Не отвечали, до одного я дозвонился. Он сказал, зачем я ему звоню, попросил не звонить. Я спросил, что случилось, попросил объяснить. Он сказал, что забрали Мишку. За тобой тоже скоро придут", — рассказал "Ивар".

Понимал, что грозит арест и уголовное дело

После этого он понял, что, скорее всего, сотрудники ФСБ что-то нашли у него в телефоне в их переписке или парень что-то рассказал "лишнее".

"И что мне грозит уголовное дело и арест. Я сказал об этом родителям. Они меня спросили, поедешь ли ты в Казахстан? Мы готовы тебе помочь. Ты поедешь, если мы купим тебе завтра билет? Я говорю так. Они мне купили билет. Утром я собрал вещи, мы сели в машину, они отвезли меня на вокзал. Мы попрощались. Я сел на автобус и поехал в сторону Казахстана. Я подъехал к границе. Там сначала зашел пограничник, проверил документы. Потом все вышли из автобуса. У меня был военный рюкзак в мультикаме. Думал, что не обратят особого внимания. В конце концов обратили. Он решил осмотреть мой багаж. Там была книга о язычестве, это их заинтересовало. Они посмотрели мои татуировки, спрашивали, случайно ли я не с футбольной тусовки. Я начал отказываться, думал, прокатит. Они спросили, есть ли у меня еще татуировка", — рассказал "Ивар".

Боец Российского добровольческого корпуса (РБК) "Ивар" / Фото: ТСН.ua

Допрашивали из-за татуировки перед портретом Путина

По его словам, пограничники просили "по-хорошему" решить этот вопрос, потому что они "все равно узнают". Тогда "Ивар" рассказал, что имеет еще одну татуировку на груди. Его повели в вагончик, попросили раздеться, чтобы осмотреть и сфотографировать.

"У меня на груди набит символ, идея нации. Они это увидели, сфотографировали, говорят, сейчас приедут, с тобой поговорят. Меня последнего отвели на таможенный контроль. Я отдал паспорт, у меня его забрали и все. Закрыли меня в этом помещении. Успел матери написать, что меня задержали, потом у меня забрали телефон. В результате один пограничник меня вывел, говорит пошли пообщаемся. Начал меня расспрашивать. Я начал просто отказываться, говорить, что мне в Казахстан нужно по поводу квартиры. получить унаследование. А у меня действительно там тетка умерла. Он сказал хорошо, сейчас за тобой приедут, пообщаются, потом тебя отпустят. Меня отвели в изолятор. Там стояли такие здоровые лампы на потолке, и возле них очень летало много мух. Прям такой стоял гомон от них. Затем приехали оперативники ФСБ с Ишима. Отвели меня в кабинет для разговора. Он такой небольшой и прямо там пол стены такой огромный портрет Путина", — рассказал "Ивар".

Задавали коварные вопросы

Сотрудники ФСБ начали задавать расспрашивать и задавать коварные вопросы, которые можно использовать против тебя, если ответы не точно, говорит боец. Затем они попросили открыть телефон. "Ивар" поначалу отказался.

"Они говорят, а что он телефон не хочет открывать? Ну все, значит, террорист. У него, наверное, сейчас там его украинские друзья ждут на другой стороне границы, пожалуй, везем его в СИЗО. Я в итоге стал спорить, говорю, давайте открою телефон, мне просто очень не хотелось ехать обратно в отделение полиции или ФСБ. Открыли телефон, там особо ничего, кроме книг, они не нашли."Телеграм" я спрятал на телефоне. И поняли, что с меня ничего не взять. И начали снова спрашивать о моей татуировке. А ты вот купался там на пляже летом? А вот, может, ты в колледже кому-то ее показывал? Меня за демонстрацию запретной символики хотели привлечь. Я сказал нет. Последний вопрос был, может, он на физкультуру ходил в колледже? Я говорю нет, одна пара была, я ее проспал. Говорю звоните в колледж, узнавайте", — рассказал боец.

Бегство в Казахстан

После этого, по словам "Ивара", его отпустили. Впрочем, предупредили, что пообщаются с ним снова, когда вернется обратно в Россию из Казахстана.

"Я еще где-то час просидел в изоляторе в большом с мухами. Мне там никакой еды, ничего не давали. Просто сидел и ждал, пока найдут попутку. А я ехал вообще совершенно в другой город. У меня билет купили. В результате меня высадили в Петропавловскую в три ночи с почти севшим телефоном без связи. Денег у меня было с собой немного, 100 долларов. Я как-то добрался до железнодорожного вокзала. Там познакомился с одним парнем из Твери, который уехал от мобилизации и как-то уже обжился", — рассказал "Ивар".

Как попал в Украину

Боец говорит, что не успел выполнить условия, чтобы попасть в РДК. Однако впоследствии появился вариант попасть в Украину с помощью организации "Гражданский совет".

"В итоге с ребятами из разных стран нужно было поехать в Турцию. Якобы там сейчас через польское посольство сделают визы, и мы поедем через неделю. В результате мы прилетели, у меня снова с собой было около 100 долларов. Сняли там хостел, нам обещали еще финансовую помощь. В итоге я ждал так где-то до февраля. Я уже уехал в Грузию, там поменял место жительства, потому что постоянно эти "завтраки", там вот в следующем месяце мы обязательно привезем вас. Вот через неделю, через день — постоянно создавали видимость какой-то активности. Денежной помощи я никакой от них не получил и РБК перестал с ними сотрудничать. Уже самостоятельно нас как-то вывезли. Я жил в Грузии. Там у нас был человек, который занимался всеми нами. Появился коридор через одну страну. Я не буду раскрывать в целях безопасности, чтобы этот коридор сохранился. И в июне среди первых заехали на территорию Украины, нас подобрали на границе автобусом, и мы уехали", — рассказал боец.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Преследования ФСБ. Обыски. Выезд из России. Идеология "РДК". Война Украины. Тяжелое ранение.

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