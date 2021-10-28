Побережье устелено туалетной бумагой: в Британии сняли выбросы из канализации

Нечистоты сбрасывает местная очистная станция, которую уже штрафовали в этом году.
На юге Великобритании сняли выбросы из канализационной трубы, которые поплыли прямо в море. Уже двое суток экскременты выливаются в чистый водоем.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.
За это время туда успело попасть десятки кубометров отходов, а туалетной бумагой устелено все побережье. Тревогу забили местные активисты, и призывают немедленно прекратить загрязнение, ведь нечистоты могут повредить морской флоре и фауне.
Как оказалось, нечистоты сбрасывает местная очистная станция. Владельцев этой компании, как пишут местные издания, уже штрафовали за выбросы в этом году на 90 млн фунтов.