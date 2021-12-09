Побил и выбросил в помойку: в Полтавской области мужчина калечил собаку на глазах у школьников

Побил и выбросил в помойку: в Полтавской области мужчина калечил собаку на глазах у школьников

Собственнику животные грозит лишение свободы.

В Полтавской области мужчина избил и выбросил в помойку собаку. Животное нашли со связанными лапами, с четырьмя рублеными ранами на голове. Она чуть дышала и температура была ниже нормы – 34 градуса.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Жестокое издевательство происходило возле местной школы на виду у детей. По предварительной версии следствия, 56-летний мужчина искалечил собаку вроде бы за то, что он задавила домашнюю птицу. В настоящее время продолжается досудебное расследование по статье "жестокое обращение с животными". Владельцу грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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Впрочем, наказание может быть еще более строгим, говорит зоозащитник Александр Тодорчук: "Совпадает очень много отягчающих обстоятельств, которые по закону говорят о том, что человеку может грозить срок от 5-7 лет лишения свободы. Потому что эта жестокость совершена в присутствии детей, животное получило очень большие повреждения".

К слову, если раньше подобным обидчикам животных удавалось избежать наказания, то сейчас законодательно иная картина. "Вступил в силу закон 2351. Он фиксирует, в частности, увечье, которое является вредом причиненному животному. Есть надежда, что этот человек понесет ответственность", — пояснил Тодорчук.

Тем временем собачка сейчас находится еще в тяжелом состоянии. У него уже появился новый владелец – это полицейский Александр. Именно он приехал на спасение собачки. Четвероногий уже получил новое имя — Лаки. То есть – счастливчик.

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