Побил окна и избил мать и дочь: в Хмельницкой области мужчина напал на женщин из-за коров

Побил окна и избил мать и дочь: в Хмельницкой области мужчина напал на женщин из-за коров

Подозреваемый в содеянном признался.

В поселке Старая Синява Хмельницкой области мужчина избил мать и ее дочь, потому что ему не понравилось, где паслись коровы потерпевших.

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Об этом говорится в приговоре Старосинявского районного суда Хмельницкой области, сообщает ТСН.ua.

Потерпевшая в судебном заседании рассказала, что к ней в дом 25 июля пришел мужчина. Он выбил окно в дверях и набросился на нее. Мужчина жестоко избивал женщину в голову. Дочь потерпевшей рассказала, что она была на огороде, где услышала крики. Когда она прибежала, увидела мужчину, который с кулаками набросился на нее. Потерпевшая пыталась спрятаться в хлеву, однако нападавший ее догнал и избил.

Подозреваемый в нападении признался. Он рассказал, что пришел в дом пострадавших, чтобы сделать им замечания из-за выпаса коров.

Вину мужчины также доказали проведенные медицинские экспертизы. Суд наказал нападающего к 120 часам общественных работ. Потерпевшие не выдвигали иска о возмещении моральной и материальной компенсации.

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