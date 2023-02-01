"Побила ребенка до крови": новые подробности скандала в опекунском доме на Киевщине

Подозреваемую уже задержали и поместили в изолятор, ей грозит до 6 лет тюрьмы.

Стали известны новые подробности ужасного случая в Киевской области, где в одном из опекунских домов Фастовского района 51-летняя женщина, исполнявшая обязанности воспитательницы, поиздевалась над 9-летней девушкой.

Напомним, как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, в этом заведении правоохранители обнаружили на теле девочки несколько сеченных ран. Предварительно выяснилось, что их нанесла женщина, которая помогала сотрудникам заведения на добровольной основе. Теперь все 19 детей, воспитанников этого учреждения, направлены на обследование в больницу для полного выяснения всех обстоятельств.

По данным правоохранителей, скандальное событие произошло в селе Мотовиловка.

"Женщина исполняла обязанности воспитателя, но она была неофициальным воспитателем. Имеем и проверяем информацию, что пострадал еще один ребенок. О мотивах избиения ребенка есть следующие данные: эта женщина задавала ребенку уроки, девочка не хотела их выполнять, после чего женщина приказала другому ребенку сорвать лозину, взяла ее и начала бить. Била до крови. Другой ребенок пытался защитить, но и сам пострадал. Сейчас все дети находятся в больнице на обследовании. Об избиении ребенка полиции стало известно от одного из опекунов, после чего полиция немедленно отреагировала ", – сообщили ТСН.ua источники в МВД.

К этому правоохранители добавляют, что проверяется информация о том, что эта история имеет определенную религиозную почву.

В свою очередь, в пресс-службе ГУНП в Киевской области сообщили, что 51-летняя уроженка Киева задержана и помещена в изолятор временного содержания. Меру пресечения ей изберет суд. По факту пыток следователи, при процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры, сообщили обидчице о подозрении. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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