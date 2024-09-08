Побили молотком за негативный отзыв: в Ровенской области выясняют детали громкого нападения

По словам адвоката потерпевшей, женщина получила удары после того, как негативно высказалась о стажерке.

В Ровенской области правоохранители расследуют случай жестокого нападения на работницу фирмы, которая в прошлом году отказалась трудоустроить одну из местных жительниц.

Об этом в комментарии для ТСН.ua адвокат пострадавшей Игорь Демидов.

"Речь идет о работнице фирмы, которая занимается реализацией и эксплуатацией строительной техники", — говорит Игорь Демидов.

По его словам, события разворачивались следующим образом: "К собственнику предприятия обратился его приятель и попросил трудоустроить свою племянницу. Руководитель фирмы попросил свою подчиненную научить стажерку. Последняя не проявила никакой заинтересованности, вела себя по большому счету пассивно. Работница предприятия в общении с руководителем высказала свое мнение по поводу этой девушки и предложила стажерке найти себя в другой работе”.

Далее, по словам Демидова, стажерка обиделась.

"Ее родственник позвонил руководителю предприятия и выразил свое недовольство. Впоследствии этот мужчина вернулся в Украину (до этого он находился за границей), взял (вероятного — Ред.) соисполнителя будущего нападения и свою племянницу и приехал на фирму. На предприятии он попросил руководителя фирмы позвать ту специалистку. Когда она пришла, родственник стажерки сказал, что эта девушка должна работать и обратился к сотруднице фирмы с требованием извиниться. Последняя отказалась. На это он ответил: "Это будет мой личный вопрос. Будь здорова". На этом вроде бы разошлись. Руководитель фирмы закрепил стажерку за другой работницей", — говорит Демидов.

Далее, по словам Игоря Демидова, родственник стажерки и руководитель фирмы вместе со своими семьями находились за границей и в одном из разговоров родственник стажерки спросил руководителя предприятия: "Как ты смотришь на то, что твоя фирма несколько недель побудет без этой специалистки?".

"Тогда на это внимания никто не обратил, но впоследствии это припомнилось", — говорит адвокат потерпевшей.

И продолжает: "18 декабря 2023 года на вышеупомянутую работницу было совершено нападение. В конце рабочего дня один из работников фирмы сообщил руководителю, что на улице стоит ее автомобиль, задняя дверца открыта, но женщины там нет. Впоследствии руководителю фирмы была отправлена видеозапись нападения на пострадавшую. Среди нападавших было опознано лицо, которое на сегодняшний день привлекается к уголовной ответственности. Этот человек ранее приезжал на фирму с родственником стажерки на разговор с сотрудницей предприятия, затем он оказал сопротивление правоохранителю, который принес ему повестку, вызов на допрос в деле побитой сотрудницы предприятия. Родственник стажерки в день нападения был заграницей. Есть еще один фигурант, который органом досубного расследования установлен, но еще не проведено его опознание по голосу. Этот человек не является для проведения данного следственного действия".

Игорь Демидов предполагает, что пребывание за границей было обеспечением алиби.

Как избивали работницу вероятно за негативный отзыв

"Пострадавшую били молотком, который еще не нашли. Ее забрали, избили и потом выбросили из автомобиля на дороге. Видимо, подумали, что она уже мертва. На сегодняшний день ее состояние условно удовлетворительное. Как может себя чувствовать человек, который получил многочисленные удары молотком по голове и едва остался жив. Теперь она будет постоянно находиться под наблюдением врачей", — говорит Игорь Демидов.

Что говорят в полиции

Спикер полиции Ровенской области Мария Юстицкая сообщила ТСН.ua, что уголовное производство есть и активно расследуется.

"Уголовное производство расследуется и достаточно прогрессивно. Там есть хорошие результаты. Исполнителей было двое. Сообщено о подозрении и избрана мера пресечения одному из фигурантов. Касательно второго – с ним проводится работа. Что касается мотивов, то следствие рассматривает несколько вариантов, но не озвучивает их", – сообщила нам Мария Юстицкая.

Также она не исключила, что в деле при расследовании могут появиться новые квалификации.

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