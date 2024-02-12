Побратимы думали, что погиб: военный Игорь после тяжелого ранения заново учится дышать и глотать

33-летний военный со Львовщины Игорь Харкевич заново учился дышать, глотать и двигаться. Он стал пулеметчиком с первых дней полномасштабного вторжения. Летом получил тяжелую черепно-мозговую травму. Мало кто верил, что он выживет, но за полгода ежедневного лечения мужчина показывает невероятные результаты.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Из-за ранения Игорь еще полгода назад не мог даже дышать и глотать. Все эти месяцы спасения от сына не отходит мама. Рассказывает, была на заработках в Польше, когда узнала о ранении сына, сразу помчалась к нему.

"Это было очень страшно. Он был такой запухший. Глаз не было видно вообще, повязка на всю голову", - говорит Валентина Березюк.

Игорь Харкевич с мамой

До полномасштабной войны Игорь занимался производством мебели, ушел добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения. Тяжелые травмы получил в Донецкой области, когда был на позициях. То, что он выжил - врачи называют чудом. Потому что сначала собратья думали, что воин погиб, рассказывает мать.

Несколько недель мужчина был в коме и медики не давали никаких прогнозов. Сначала его спасали в Днепре и Виннице. И вот уже четыре месяца Игорь лечится в Луцке. Такой сложный случай - для реабилитологов стал настоящим вызовом.

"Глядя, как человек начал восстанавливаться у нас на глазах, как он начал возрождаться к жизни, конечно, это нас вдохновляло", - говорит заведующая отделением реабилитации Волынского областного госпиталя для ветеранов войны Антонина Криштальская.

Игорь Харкевич с мамой

И вместе им удалось достичь значительного прогресса. Если раньше Игорь почти не реагировал на слова мамы, сейчас уже пытается говорить.

С Игорем в госпитале ежедневно работает целая команда медиков. На занятиях мужчина старается старательно выполнять все упражнения.

Мать мужчины говорит, что ее сын добряк и теперь за него молятся все знакомые. А еще выздоравливать Игорю помогает музыка. Раньше он пел в церковном хоре, а сейчас делает это в больничной палате, вместе с реабилитологом Мариной.

Впереди у Игоря длительное лечение. Дома его ждет большая семья - пятеро братьев и сестер.

Игорь Харкевич

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Напомним, в Харькове из-за обстрела РФ выгорела целая улица, очевидцы рассказали о страшной ночи.

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