Побратимы на прощании с заместителем командира "Беретом" пообещали врагу злобную месть

В Ивано-Франковске похоронили заместителя командира подразделения 72-й отдельной механизированной бригады Олега Койляка. 30-летний военный с позывным "Берет" погиб под Угледаром. На войне он был с самого начала — 2014-го с экипажем корабля "Тернополь", не изменив присяге, из аннексированного Крыма вышел в Украину, говорится в ТСН.

В последнюю путь Олега Койляка провожают сотни. "Он был настоящим, никогда не играл. Никогда бы не продался, он был человеком слова, чести», – говорит один из собратьев.

"Этот человек настолько храбр, что когда ты с ним идешь, то кажется, это человек, которого нельзя уничтожить, которого пуля не берет", — добавляет еще один.

Война для Олега началась девять лет назад. 20-летним морским пехотинцем он служил на корвете "Тернополь" в Севастополе. Когда россияне аннексировали Крым и захватили судно, родину предал только командир. Весь экипаж, с Олегом Койляком включительно, остался верен присяге – ребята вышли в Одессу. "Когда ему сказали сдать оружие, он его не то, что не сдал, он еще заливал во всю имеющуюся технику всевозможных смесей, чтобы она не работала", — рассказывает командир Назарий Кишка.

Он защищал родину во время АТО. Полномасштабная война застала Олега в отставке и он снова взял в руки оружие. С позывным "Берет" воевал в 72-й отдельной механизированной бригаде. Бои за Киевскую, Углегорскую ТЭС, Бахмут, Марьинку... Его последний штурм был под Угледаром. Защитники зачистили вражеский окоп, взяли пленных и возвращались на базу, как россияне начали поливать минометным огнем. Олег погиб на месте. Находившийся рядом боец с позывным "Святой" получил ранение. "Мы понимали, что нам нужно спасти сначала наших побратимов, задачу выполнить до конца. Поэтому мы решили выходить последними", — рассказывает он.

"Если бы Олег не выполнил задание, ру**я могла бы заходить слишком близко со стороны, выставить миномет и просто стирать нашу пехоту с лица Земли", – добавляет командир.

Когда товарищи вспоминают Олега, первым делом говорят – шутник, душа компании, а еще – невероятный мотиватор для окружающих. За ним на фронт последовали два его брата и дядя. “Мы отомстим, отомстим даже не знаю, с какой злобой, потому что терять собратья — это очень трудно. Когда ты слышишь по рации: "Берет-200". Все! Это мотивация к тому, чтобы еще больше убить врагов”, — говорят военные.

У погибшего Олега Койляка остались жена и двое маленьких детей. Заботятся о них, как о родных, обещают побратимы. Олегу Койляку просят присвоить звание Героя Украины.

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