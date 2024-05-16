Почасовые отключения света в Киеве: где и как искать графики (подробная инструкция)

Во время долговременных отключений все жители города Киева могут воспользоваться "Пунктами незламности".
В Киеве 16 мая из — за значительного дефицита в энергосистеме ввели почасовые стабилизационные отключения света.
Где искать графики отключения света – читайте на сайте ТСН.ua.
"Пункты незламности" в Киеве: где они расположены
"Это вынужденная мера для стабилизации работы энергосистемы страны. Для всех регионов и для Киева в частности уже сформированы графики отключений электроэнергии. Во время длительных отключений все жители города Киева могут воспользоваться "Пунктами незламности", — подчеркнули в КМВА.
По данным местных властей, в Киеве открыто около тысячи таких объектов. Информацию об их расположении можно узнать в приложении "Дія", в районных администрациях, органах местного самоуправления и на сайте.
В приложении "Дія" есть интерактивная карта, где можно найти ближайший "Пункт незламности", узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет, но для этого нужно заранее загрузить карту выбранного региона в "Дії".
Графики отключения света в Киеве: где их найти
Графики почасового отключения можно найти на сайтах YASNO и ДТЭК.
Чтобы проверить, когда и где будут в столице выключать свет:
- перейдите на сайт ДТЭК;
- выберите "Отсутствует электроэнергия";
- введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Для получения графика с помощью YASNO, сделайте следующие шаги:
- перейдите на сайт YASNO;
- выберите свой регион в правом верхнем углу;
- нажмите "График возможных отключений";
- введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Также взглянуть на графики отключения можно у чат-бота YASNO в телеграмме. Для этого:
- перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;
- выберите свой регион;
- нажмите "Возможные отключения";
- введите свой адрес.
Напомним, ранее мы сообщали, как подготовиться к отключениям электроэнергии в Украине.
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