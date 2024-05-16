Почасовые отключения света в Киеве: где и как искать графики (подробная инструкция)

Во время долговременных отключений все жители города Киева могут воспользоваться "Пунктами незламности".

В Киеве 16 мая из — за значительного дефицита в энергосистеме ввели почасовые стабилизационные отключения света.

Где искать графики отключения света – читайте на сайте ТСН.ua.

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"Пункты незламности" в Киеве: где они расположены

"Это вынужденная мера для стабилизации работы энергосистемы страны. Для всех регионов и для Киева в частности уже сформированы графики отключений электроэнергии. Во время длительных отключений все жители города Киева могут воспользоваться "Пунктами незламности", — подчеркнули в КМВА.

По данным местных властей, в Киеве открыто около тысячи таких объектов. Информацию об их расположении можно узнать в приложении "Дія", в районных администрациях, органах местного самоуправления и на сайте.

В приложении "Дія" есть интерактивная карта, где можно найти ближайший "Пункт незламности", узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет, но для этого нужно заранее загрузить карту выбранного региона в "Дії".

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Графики отключения света в Киеве: где их найти

Графики почасового отключения можно найти на сайтах YASNO и ДТЭК.

Чтобы проверить, когда и где будут в столице выключать свет:

перейдите на сайт ДТЭК;

выберите "Отсутствует электроэнергия";

введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Для получения графика с помощью YASNO, сделайте следующие шаги:

перейдите на сайт YASNO;

выберите свой регион в правом верхнем углу;

нажмите "График возможных отключений";

введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

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Также взглянуть на графики отключения можно у чат-бота YASNO в телеграмме. Для этого:

перейдите по ссылке, чат-бот откроется автоматически;

выберите свой регион;

нажмите "Возможные отключения";

введите свой адрес.

Напомним, ранее мы сообщали, как подготовиться к отключениям электроэнергии в Украине.

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