Подсолнух - символ Иловайской трагедии / © ТСН

Реклама

Сейчас в Украине памятная дата — день, когда мы вспоминаем всех погибших защитников и защитниц. По всей стране организуют мероприятия памяти и молебны. Традиционно ежегодно люди несут подсолнухи к Михайловскому собору в столице. Ведь именно 29 августа стал Днем памяти из-за событий, которые в 2014 произошли в Иловайске.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Стена памяти возле Михайловского златоверхого собора. Первые фотографии и подсолнухи родные бойцов принесли сюда 11 лет назад.

Реклама

Летом 2014-го в начале тогда еще не объявленной российско-украинской войны — украинские армейцы вместе с добровольческими батальонами пытались зачистить Донбасс от пророссийских боевиков. Но в конце августа они оказываются в Иловайске в окружении 16-тысячной российской армии. После переговоров Путин соглашается выпустить бойцов из кольца так называемым зеленым коридором. Тогда большинство украинцев и представить не могли, что верить Кремлю нельзя. Ведь на рассвете 29 августа колонну украинских бойцов, которая выходила почти без оружия, россияне коварно расстреляли

Иловайский котел — примерно четыре сотни погибших, полтысячи раненых и полторы сотни пропавших без вести. Таких огромных потерь, как в Иловайске, на тот момент новейшая Украина не видела.

Вадим Савун с позывным «Балу» кладет цветы возле портретов побратимов, которые навечно остались в том так называемом «зеленом» коридоре. Ему при выходе из Иловайска удалось выжить. И после того котла он продолжил службу. «Балу», который был на войне с первых дней, уволился только сейчас — несколько месяцев назад.

И здесь — у стены памяти, «Балу» признается, каждый раз вспоминает не только погибших в Иловайске побратимов, но и всех павших защитников Украины.

Реклама

Владимир Харкомец тоже прошел Иловайский котел, где потерял палец и на полторы недели оказался в плену. После него снова стал в армию. В составе морской пехоты был в окруженном Мариуполе. А дальше снова плен, правда, уже на три с половиной года. Освободили его только в июне. И вернувшись сейчас к стене памяти и к фотографиям побратимов, Цыганок огорчается, понимая, насколько мало людей сейчас помнят о тех кровавых событиях.

«У меня повязка, написано Иловайск, ко мне женщина подошла, говорит, что это у вас Иловайск, я ей задал вопрос, она говорит, а я не знала этого», — говорит военный.

Но каждый год о дне, который признали датой вспоминания всех павших защитников Украины, здесь будут напоминать немного пожухлые подсолнухи. Именно под такими 11 лет назад в неубранных полях Донбасса из-за агрессии и наглой лжи россиян гибли украинские добровольцы.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ 29 АВГУСТА — ПЯТНИЦА