Почему белорусская армия не воюет против Украины: советник Тихановской – о планах Путина и Лукашенко

Белорусов не отправят на войну против Украины, поскольку это чревато режимом Лукашенко. В таких условиях в Беларуси могут вспыхнуть протесты и произойти раскол в стране.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал старший советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Для Лукашенко Путин является гарантией того, что он будет у власти. А для Путина Лукашенко — это единственный союзник, а потому они так держатся друг за друга и эти встречи оказывают психотерапевтический эффект для диктаторов и их союзников. Они видят, что союз есть, диктаторы сотрудничают. Это производит успокаивающий эффект, что РФ не получит поражение в войне. Происходит и ползучая оккупация Беларуси. Сфера по сфере отдается России. Сначала таможенная сфера, затем финансовые услуги, были даже вопросы общих парламентов и правительственных структур. Лукашенко за поддержку Путина расплачивается Беларусью", — объяснил оппозиционер.

Вячорка считает, что сдерживать диктаторов можно с помощью санкций. Он также убежден, что Путин не осмелится втянуть армию Беларуси в войну против Украины.

"Я не думаю, что вопрос привлечения белорусов к войне против Украины стоит на повестке дня. Мы никогда не слышали, что Кремль бы принуждал Лукашенко к вовлечению в войну. Это такая информационная спецоперация Кремля, чтобы окончательно поссорить белорусов и украинцев. Путину важно иметь доступ Беларусь была буферной зоной между НАТО и РФ. Также на территории Беларуси возможно размещение ядерных ракет.Отправка белорусских войск на войну против Украины приведет к протестам и расколу в элитах. Да и войска Беларуси не помогут России, но могут разрушить режим. И это понимают диктаторы. Я не верю, что Беларусь в ближайшие полгода открыто вступит в войну против Украины", — сказал советник Тихановской.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля 2022 года с территории Беларуси в Киев двинулись российские оккупанты. Также россияне в этой стране разместили свои ракетные комплексы, месяцами обстреливавшие Украину ракетами.

Кроме того, была информация, что Беларусь ремонтирует технику российских оккупантов, лечит раненых захватчиков и поставляет РФ бронетехнику для убийств украинцев.

Лукашенко также откровенно поддержал кровожадную войну Путина и одобряет геноцид в Украине.

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