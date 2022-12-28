Почему даже ряд массированных ударов не погрузят Украину в блэкаут: эксперт ответил

После последующих российских ударов может произойти отключение электроэнергии в определенных регионах на более длительное время – 24, 48 если больше часов, но блэкаута не будет, говорит эксперт.

Россия не сможет полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, ведь она спроектирована таким образом, что имеет запас выдержки. Конечно, после очередной атаки в некоторых регионах может исчезнуть свет на более длительный срок, но блэкаута не будет. Украина достаточно технически развита, чтобы проводить восстановительные работы. Более того, зенитно-ракетные комплексы, которые получает Украина от партнеров, значительно повышают работу ПВО.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Полность уничтожить инфраструктуру невозможно. Тотальный блекаут по всей Украине, о чем так мечтают в Кремле, не произойдет", — отмечает эксперт.

После последующих ударов по Украине, которые все же будут, по мнению эксперта, может произойти отключение электроэнергии в определенных регионах на более длительное время – 24, 48 или болше часов. Но Украина достаточно технически и технологически развита, чтобы проводить восстановительные работы энергетической инфраструктуры.

"Во-вторых, наша энергетическая инфраструктура проектировалась не для того, чтобы выдержать удары крылатых ракет, а для того, чтобы выдержать удары еще и тактического ядерного оружия. Это проектирование происходило еще в советское время, когда угроза ядерного удара со стороны США и НАТО рассматривалась как реальная. И именно поэтому есть запас этой выдержки и устойчивости в нашей энергоструктуре. И поэтому мы можем говорить, что даже еще несколько ударов подряд не смогут разрушить полностью нашу энергетическую инфраструктуру", — говорит эксперт.

Коваленко добавляет, что если Украина получит зенитно-ракетный комплекс Patriot, то он не обеспечит прикрытие всего воздушного пространства страны. Комплекс сможет прикрыть какую-нибудь область или район с объектами критической важности.

"Но, кроме ЗРК Patriot, мы получаем и другие комплексы. Франция и Италия нам предоставят зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. Кроме этого мы получим от Франции ЗРК Crotale, от других наших партнеров мы продолжаем получать также зенитно-ракетные комплексы. Напомню, что мы еще в будущем получим IRIS-T от Германии, NASAMS и другие ЗРК, которые значительно повысят эффективность нашей противовоздушной обороны", – резюмировал эксперт.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что российские террористы могут обстрелять энергетическую инфраструктуру 31 декабря-1 января.

В среду, 28 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины, а также ремонтировать ее.

В то же время, издание CNN со ссылкой на собственные информированные источники пишет, что США и партнеры столкнулись с трудностями в вопросе восстановления украинской энергосистемы из-за отсутствия необходимых компонентов.

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