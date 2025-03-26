Почему добиться перемирия с Россией невозможно: Жданов шокировал ответом

В то же время, по его словам, для Украины нет никакого смысла в частичном перемирии.

Всеобъемлющее перемирие на суше, на линии боевого столкновения между Россией и Украиной в нынешних условиях достичь физически невозможно.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Хотя что ни делайте — почти миллион человек находятся в прифронтовой зоне. И гарантировать, что никто из них не откроет огонь без привлечения третьей стороны, которая бы не просто контролировала, а развела бы противоборствующие стороны, которая бы взяла на себя ответственность за выполнение требований прекращения огня — без этого решить этот вопрос невозможно", — объясняет Олег Жданов.

В то же время, по его словам, для Украины нет никакого смысла в частичном перемирии.

"К сожалению, я так понимаю, что это давление со стороны США. Трамп просто хочет, чтобы мы прекратили огонь. Даже американские политологи пишут, что у Белого дома никакого плана нет, они действуют ситуативно. Трамп хочет и он давит — давайте прекращать огонь, а там разберемся. Главное – перестать стрелять, чтобы никто не умирал. К сожалению, так. Поэтому мы вынуждены были согласиться”, – говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что РФ цинично винит Украину в срыве "энергетического перемирия". Читайте, что об этом говорит Генштаб ВСУ.

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