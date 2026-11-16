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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Почему евро падает, а доллар растет: экономисты ошеломили прогнозом о курсе валют в Украине

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, почему удержание курса евро на уровне около 50 грн может подтолкнуть курс доллара выше 45,75 грн.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Курс валют в Украине

Курс валют в Украине

С начала ноября евро подешевел на 60 копеек, приблизившись к психологической отметке в 50 гривен, тогда как курс наличных долларов стабилизировался благодаря активным действиям Нацбанка. Впрочем, дальнейшее укрепление американской валюты в мире может вновь подтолкнуть курс доллара в Украине вверх.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Как изменился курс в ноябре: стабилизация доллара и падение евро

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в начале ноября Национальный банк Украины благодаря значительным продажам валюты на межбанковском рынке смог остановить рост курса доллара, который наблюдался во второй половине октября.

  • Межбанковский и наличный рынок: после октябрьского скачка почти на гривну средний курс зафиксировался в диапазоне 45,30–45,65 грн. Средний наличный курс сначала превысил 46,40 грн, а в отдельных обменных пунктах доллар продавали по 47 грн, и спрос сохранялся.

  • Спад ажиотажа: впоследствии спекулятивная составляющая пошла на спад, а курс снизился. С 6 по 15 ноября наличный доллар в продаже практически не менялся и держался на уровне 46,05–46,10 грн.

  • Подешевение евро: в то же время евро продолжил ослабевать и с начала ноября потерял 60 копеек. Соотношение доллар/евро на мировом рынке снизилось с 1,12 до 1,105 доллара за евро.

Почему падает евро и как это приведет к росту курса доллара в Украине

Причиной ослабления европейской валюты стала ситуация в США, объясняет Андрей Шевчишин. Из-за американской инфляции усилились ожидания повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. В результате доллар в мире укрепляется, а евро падает.

В Украине это привело к тому, что официальный курс евро опустился до 50,22 грн, однако ниже 50 грн регулятор его не допустит.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик: «НБУ не допустит падения курса ниже 50 грн/евро, поскольку это снижает ценность иностранной помощи в евро, выраженной в гривне. Однако есть и неприятный момент: если соотношение доллара к евро упадет ниже 1,10, то удержание официального курса евро на уровне 50 грн автоматически подтолкнет доллар выше 45,75 грн. А ситуация такова, что в перспективе может быть 1,07».

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