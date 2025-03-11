Почему Европа хочет затяжной войны в Украине: военный эксперт объяснил

Все чаще представители и лидеры европейских государств высказываются о продолжении войны в Украине. Недавно Бруно Каль, глава разведки Германии заявил, что если бы война в Украине продолжалась до 2030 года, то для Европы это было бы безопаснее. До этого схожие заявления звучали из уст политиков в Польши и Словакии.

Подобные высказывания свидетельствуют о том, что Европа боится возможной российской агрессии и наконец осознала, что может ждать ее через 2-3 года, если дать России перерыв и время на то, чтобы накопить новые силы и ресурсы.

Недаром Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии заявила, что нужно превратить Украину в "стального дикобраза", который бы в дальнейшем защищал Европу от России. Европейцы уже говорят о всеобъемлющей поддержке Украины и необходимости наращивания собственного оборонного потенциала.

Помощь в войне, а не участие

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, с одной стороны подобные заявления европейцев несколько циничны по отношению к Украине, потому что война продолжается именно на нашей земле, а украинцы получают от РФ многочисленные разрушения, смерть и все ужасы войны.

"Украина четвертый год платит невероятно высокую цену за покой Европы, а на самом деле с 2014 года. Но если подойти к этому вопросу исключительно по прагматичному аспекту, то европейцы по-своему правы. Ведь в этом противостоянии они вроде бы и помогают Украине деньгами, вооружением, подготовкой наших войск. С другой стороны, это только помощь, а не участие в войне. И здесь очень показательна позиция Польши. 80% поляков не хотят воевать на территории Украины за интересы Польши. Поэтому заявления европейских политиков совпадают с тем, что ранее уже декларировала администрация США, еще на первом Рамштайне – цель союзников ослабить Россию, чтобы она не смогла вести в ближайшее время такую ​​интенсивность войну, которую ведет в Украине сейчас", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Что нужно доносить до европейцев

Он добавляет, что, по сути, предыдущие заявления американцев ничем не отличается от того, что сейчас декларирует руководитель разведки Германии или представители других европейских государств.

"В отличие от Европы, которая спокойно жила последние три года, Украина борется. Война продолжается не на территории европейских государств, гибнут не граждане этих государств. Все это происходит здесь, в Украине. Именно поэтому интересы Украины должны быть в приоритете для европейцев. Они должны четко это понимать. И это нужно доносить народам и лидерам государств, кто еще надеется, что войну можно переждать и просто сочувствовать Украине – это не подход, потому что речь идет об уничтожении нашей нации. Мы теряем очень многое", – говорит Игорь Романенко.

Как должны поступать союзники?

Военный эксперт отмечает, что еще недавно Украина имела почти полсотни союзников, которые по-разному нам помогали.

"Но ни один из союзников не помогал нам так, как помогает Путину Северная Корея – ракетами и военными, как помогает ему Иран, оказывая техническую и военную помощь. Путину помогает даже Китай, который якобы не принимает участия в войне против Украины, а на самом деле военно, политически и экономически постоянно поддерживает. Поэтому здесь нужно очень четко расставлять акценты относительно будущих приоритетов Европы, чтобы потом не посыпать голову пеплом", – подчеркивает Игорь Романенко.

На сколько хватит сил у Путина

По мнению военного эксперта, в таком режиме как сейчас Россия может вести войну еще 1 или 1,5 года. А ресурсов у Путина хватит на два года как в живой силе, так и в бронированной технике.

"Советские запасы в России исчерпываются. Благодаря действиям ВСУ, наблюдается стратегическое уменьшение военного потенциала. Но добавляется и новое, потому что экономика России поставлена на военные рельсы. И чтобы существенно ослабить Путина нужно еще год, два, три. Именно этого желают представители европейских государств, мол, пусть война "докипит" на территории Украины. Это не подход. Ведь мы уже предоставили им достаточно времени – три года, но европейцы делают это очень медленно. И только взбучка со стороны США в Мюнхене, помогла интенсифицировать эту работу – европейцы начали действовать. Но теперь, имея деньги, они снова требуют времени. Это время обойдется для нас очень дорого, потому что пока Европа будет готовиться, чтобы нам помочь, в Украине гибнут люди и разрушаются наши города и села", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что атаки России усилятся: эксперт объяснил, сколько Украина сможет воевать без помощи США.

ТСН новости 10:00 8 марта. Европа готовится к войне! Массированный удар по Украине

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