Почему F-16 не изменят правила игры, кто совершил ошибку во время контрнаступления и есть ли у Украины еще один шанс: оценка эксперта

Украинское контрнаступление было успешным в Черном море, что заставило ЧФ РФ бежать из Севастополя и Керчи. Западные военные аналитики оценивают эту операцию как одну из самых блестящих в истории.

В то время, как мир сосредоточен на войне Израиля против террористического ХАМАСа, которая продолжается уже больше месяца, а в Белом доме готовятся к встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина, отражая атаки республиканцев и Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании, которая уже стартовала, Украина пытается отвоевать внимание Запада.

Хоть Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ и настаивает, что Силы обороны Украины не остановятся даже зимой, западные военные аналитики и эксперты отмечают, что все будет зависеть от погоды, наличия достаточного количества вооружений и резервов, как и оценки результатов летней кампании и исправления ошибок. Но шанс на еще одно успешное контрнаступление в 2024 году у Киева, безусловно, остается.

Более того, до того, как это очередное контрнаступление Сил обороны Украины может начаться, мы получим истребители F-16. Украинские пилоты уже начинают тренировки на базе в Румынии. Но нашим западным партнерам нужно поторопиться с доставкой необходимого количества боеприпасов и другой военной техники. Ведь, как пишет The Washington Post, Путин готовится к долгой войне, что не является новостью, но увеличивает при этом довольно существенно расходы на войну и получает помощь от Ирана и Северной Кореи. Поэтому как Украине, так и Западу нужно изменить свои тактику и подходы к планированию новой предстоящей контрнаступательной операции.

Кто допустил ошибку, когда не учел прочность российской обороны? Чего Украина добилась на море? Почему истребители F-16 кардинально не изменят ситуацию на поле боя? И почему, в отличие от России, у Украины есть потенциал для еще одной масштабной контрнаступательной операции в следующем году?

Об этом ТСН.ua расспросил старшего научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Андраша Раца на Украинском Центрально-Европейском Форуме (UCEF) во Львове, организованном Советом внешней политики "Украинская призма" (ответы приводим прямой речью).

Итоги контрнаступления: Украина нанесла поражение ЧФ РФ

Когда кто-то пытается оценить ход войны в целом, одна конкретная операция войны очень редко решающая. Сухопутное контрнаступление – это только одно дело. Чтобы получить полную картину, нам также нужно добавить измерение Черного моря. А на Черном море Украина показала себя очень хорошо. Это один из немногих случаев, когда страна, практически не имея ВМС, нанесла поражение (российскому – ред.) флоту. ЧФ РФ вытеснен из Западного бассейна Черного моря. Сейчас их вытесняют из Крыма. Они даже были вынуждены начать выход из базы в Керчи. Когда речь идет о контрнаступлении на земле, мы должны считаться с туманом войны. Неизвестные нам элементы все еще находятся. У нас нет комплексной картины. Ключевым решающим фактором является то, что все контрнаступление началось слишком медленно, потому что западная военная помощь поступала слишком медленно, обучение новых подразделений происходит слишком медленно. В итоге у россиян было много времени, чтобы подготовиться.

Работа над ошибками: кто недооценил российскую оборону

Мероприятие ошиблось, Украина ошиблась, все ошиблись. Наибольшей ошибкой, по-видимому, была недооценка реальной прочности российской обороны, которая еще предстоит исследовать должным образом: это была ошибка разведки, или эта информация не была собрана дома (на фронте в Украине – ред.), или это была ошибка в оценке имеющейся в информации. Контрнаступление началось как маневренная операция, и через две-три недели было понятно, что продвигаться дальше невозможно. Это уже было достаточно плохое начало. Хорошая новость в том, что украинское военное руководство смогло адаптироваться. Через две-три недели они поняли, что маневренный подход не работает. Тактику сменили на гораздо более медленную, более ориентированную на пехоту и истощение. Однако начальные цели, а именно перерезать временно оккупированную территорию, наполовину освободить значительные части Запорожья, этого добиться не удалось.

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Что интересно, в интервью генерала Валерия Залужного (в The Economist – ред.) никто точно не знал, какие были подлинные цели этого контрнаступления. Ни один украинский чиновник никогда не описывал, что на самом деле цель – это маневренная операция дойти до Крыма. Многие политики говорили много вещей. Но чтобы главком объяснил, что это был настоящий план, это была новинка. Поэтому готовить такие планы, когда российская оборона была настолько сильной, — это то, что нужно объяснить, как это могло произойти. И это не только ошибка Украины, но и ошибка Запада, потому что существует глубокий обмен разведданными. Поэтому, если не было должной разведки о мощи российской обороны – это ошибка обеих сторон.

Шанс на успех следующего года: готовимся к еще одному контрнаступлению

Российская армия понесла такие огромные потери, как в подготовленных солдатах, так и в военной технике, что они, кажется, больше не имеют возможности для какого-либо стратегического наступления. Они все еще могут держать свои линии, что они делают достаточно эффективно. Они все еще могут атаковать некоторые участки линии фронта. Но эта российская армия уже не сможет завоевать какие-нибудь крупные украинские города. Следовательно, возможность стратегического нападения они уже упустили. В отличие от Украины.

Да, потери серьезны, но потери в этом смысле не неподъемны. Большинство военной техники, которая использовалась во время наступательных боевых действий и сейчас выведена из строя, не уничтожены, а только повреждены. Украинские потери значительно меньше российских. Украина не потеряла способность осуществить успешную масштабную стратегическую атаку в будущем. И то, что очертил генерал Залужный, нужно улучшить подготовку, усовершенствовать радиоэлектронную борьбу и использование беспилотников. Нужно многое. Но с русской стороны, что бы они ни делали, они уже потеряли опытных солдат и тяжелое оружие. Украина не понесла потери такого стратегического масштаба. Потому шанс еще есть. В следующем году, скорее всего, будет еще одна спланированная и подготовлена попытка Украины.

F-16 не изменит ситуацию: на что повлияют новые истребители

Истребители F-16, которые получит Украина, не будут использоваться для уничтожения, в первую очередь, российских самолетов. В этой войне ПВО играет доминирующую роль с обеих сторон. F-16 будут использоваться в основном для атак по наземным целям, а также для сдерживания российских боевых вертолетов и обеспечения безопасности вашего воздушного пространства. Поэтому F-16 не станут "вундерваффами". Есть очень мало случаев, когда одна система вооружения решает ход войны. В 2020 году в азербайджано-карабахской войне таковы были беспилотники Bayraktar. Они практически сами уничтожили армию Карабаха. Но эти случаи очень редки в военной истории.

F-16 не изменят правила игры. Они будут частью большего комплекса изменений, проходящих украинская армия. Речь об аэродромах, которые Украина унаследовала с советских времен, о оставшихся воздушных силах, но они продолжают сокращаться практически каждый день из-за износа, обслуживания, боевых потерь и т.д. А их не так много. В начале полномасштабной войны Украина получила советские истребители от нескольких стран Восточной Европы. Но эти склады уже пусты. Больше нет советских истребителей, которые можно было бы закупить и предоставить Украине. Поэтому необходимо изменение типа основного истребителя.

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F-16 не поступят к вам в большом количестве. Мы не говорим о сотнях F-16. Да, это значительно улучшит ситуацию, поможет защитить украинские сухопутные войска от российских ударных вертолетов, потому что россияне очень умело ими пользуются, летают на низкой высоте, прячутся от украинского ПВО, используя противотанковые ракеты очень большой дальности, 10-12 км. Такими противотанковыми ракетами ночью была уничтожена часть украинских танков и БМП. F-16 были бы полезны, чтобы держать эти вертолеты подальше. Поэтому они будут важным усовершенствованием для Украины, но не изменят правил игры. Тем не менее, иметь их на вооружении – это очень хорошо.