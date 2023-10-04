Почему граждане Кубы воюют против Украины: как Россия вербует наемников, сколько платит и что говорят их родные

Россия набирает в воздушно-десантные войска иностранцев. Речь идет о непальцах, которые служат в одной из бригад, а в другую – записывали кубинцев. Скандал с вербовкой наемников на Кубе вспыхнул еще месяц назад, тогда родители с Кубы жаловались журналистам: не подозревали, куда отправляются их дети, их обманывали, заманивая на большую зарплату в Россию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

За убийства украинцев кубинцам платят 2 тысячи долларов и обещают российское гражданство

Кубинским наемникам за убийства украинцев платят приличные зарплаты, они домой присылают деньги.

"Если бы мы не были так бедны, разве поехали бы туда все эти мужчины? Мой работал строителем, но работы не было. Однажды говорит: все, больше не могу. Я спрашиваю: что произошло? Не волнуйся, говорит, я знаю, что делать", — говорит жена кубинского наемника Ямидели Сервантес.

Она звонит по телефону своему мужу — 49-летнему бывшему строителю. Тем же смартфоном, который купила за деньги, что Энрике Гонсалесу выплатили, когда тот записался воевать.

Жена кубинского наемника, воюющего на стороне окупантов

"Я знал, что подписываю контракт, когда сюда ехал. Россия меня сюда привезла. Все знают, на что подписывались, я убежден. Все приехали воевать. Все это знали", — говорит кубинский наемник.

Как вербуют и готовят наемников из Кубы для убийств украинцев

Гонсалес перевел жене более двух тысяч долларов США — сумму, в сто раз больше среднемесячной кубинской зарплаты. Показывая тренировочный лагерь, окруженный соснами, говорит, что вместе с ним подготовку проходят более сотни кубинцев. Куда именно и когда их отправят – никто не знает. В обмен на военную службу обещают не только деньги, но и – российское гражданство.

"Она сначала сказала, вот-вот будет рейс. Потом пропала. Пишу, эй, вы же говорили сообщите, когда самолет. А она: здесь проблема с кубинцами. Потом недели за три я вижу, что проблемы все из-за этих двух ребят. Но еще до того мне друзья говорят: ты понимаешь, что на войну записываешься? Я сказал им: я знаю", — говорит житель Кубы Йоан Вионди.

Житель Кубы, согласившийся убивать украинцев за деньги

Скандал на Кубе разразился в конце лета: из-за двух парней, которые поговорили с местным блоггером, утверждая — их нанимали как строителей, а привезли в военкомат. Тревогу после этого забили и родители нескольких контрактников.

"Они вылетают из крошечного аэропорта, с туристического острова. Тысячи парней вылетают. Я не понимаю как, со всей нашей службой безопасности, никто не знал, что эти самолеты оттуда улетают. Как они могли это пропустить? И говорят, что это уже долго продолжается ", — говорит мать наемника Денниса Кастильо Мэрилин Винен.

Готовы убивать украинцев, чтобы не умереть с голоду

Властям пришлось реагировать, задержали семнадцать человек, среди них – и наемники, которых не успели отправить в Россию, и вербовщица. С тех пор об этом никаких новостей по официальным каналам. Номер, с которого связывались с этим парнем – тоже молчит.

Наемники говорят, что готовы убивать украинцев в Украине, чтобы не умереть от голода на Кубе.

А некоторые – даже выкладывают фото в российских тельняшках в соцсети, рассказывая, что находятся под Тулой.

Украинские хактивисты из сообщества InformNapalm, проанализировав содержимое почтового ящика тульского начальника пункта приема на контрактную службу, майора Перевозчикова, нашли фото и переведенные на русский паспортные данные почти двухсот граждан Кубы. Россия настолько не разборчива, что самому старшему — 69 лет, самому молодому — едва исполнилось 18. Документы подтверждают: страна-агрессор действительно предлагает этим людям по две тысячи долларов в месяц. Фотографируясь на фоне ящиков с подсолнечным маслом, которыми Россия помогает Кубе – российскому послу пришлось отвечать на вопросы журналистов: сколько кубинцев записалось в российскую армию и где сейчас находятся. Однако представитель страны-оккупанта говорит, что "ничего не знает".

Кубинцы "пропадают без вести" на войне против Украины

Именно на фоне масла в российском магазине – сфотографировался и еще один кубинский рекрут, Роберто Саборит – это фото журналистам демонстрирует его отец, который тоже теперь не имеет связи с сыном. Россия отправляет на Кубу дешевую нефть и разнообразные промышленные товары, Куба вместо этого — вновь принимает прямые рейсы из России и присоединилась к российской платежной системе "Мир".

Кубинский наемник во время учений в РФ

Многие кубинские мигранты до сих пор видят Россию — более богатой и удобной страной собственной, поэтому предложения получить российское гражданство за контракт — для них звучат достаточно привлекательно, чтобы согласиться ради этого убивать.

Еще в сентябре кубинский посол в России заявил, что добровольцам, которые сами решают записаться в российскую армию, Гавана не мешает. Однако в течение суток официальная Куба опровергла это заявление, какого-либо своего участия в российской агрессии против Украины оноане признает.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Непальцы и кубинцы в российской форме! РФ вербует иностранных десантников!

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что россияне пытаются привлечь граждан Кубы для участия в вооруженной агрессии против Украины. Завербовано уже более 100 человек.

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