Почему Харьков со светом, а Киев в блекауте: эксперт объяснил причины кризиса и при чем здесь ПВО

Эксперт объяснил, почему ситуация со светом в Харькове лучше, чем в Киеве

Реклама

Энергетический кризис в Украине из-за российских обстрелов вызвал дискуссию о том, что Харьков в условиях войны подготовил свою энергетическую инфраструктуру лучше, чем Киев. Свое недовольство действиями киевских властей выразил президент Зеленский, а также Денис Шмигаль, новоиспеченный министр энергетики, заявивший, что Киев подготовлен значительно слабее Харькова, если совсем не подготовлен.

ТСН.ua выяснял, действительно ли это так. По мнению экспертов, такая оценка имеет, прежде всего, политическую окраску, учитывая непростые отношения мэра Киева Виталия Кличко с главой государства, впрочем, факт имеет место — Харьков справляется с вызовами лучше, да и реагирует быстрее.

Кстати, после громких заявлений в Офисе решили создать штаб по координации ситуации в Киеве, который будет действовать постоянно, а также должны пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайно холодной погоды.

Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на упреки со стороны ОП и рассказал, что реально сделало и делает город и столичные энергетики, чтобы исправить критическую ситуацию. Оказывается, что за четыре года войны президент ни разу не встретился с мэром столицы, что выглядит странным.

Политика или реальная халатность?

«По-моему, оценка высшего руководства частично соответствует реальному положению вещей, но здесь стоит заметить важную деталь: вопрос защиты столицы в любой стране, это не только вопрос местных властей, потому что это столица. Потому, конечно, можно показывать пальцем на Кличко, но и нужно не забывать посмотреть в зеркало. И задать себе вопрос: что сделали центральные власти, чтобы помочь Киеву или хотя бы скоординировали действия? К сожалению, ничего этого сделано не было. Поэтому переводить вину, как минимум, не корректно», — отметил ТСН.ua Михаил Гончар, президент Центра «Стратегия ХХІ» и эксперт по энергетической безопасности.

Что касается оценки подготовки Харькова, то эксперт отмечает, что местные власти смогли более качественно использовать донорскую помощь, которая поступала из-за рубежа для приобретения дорогостоящего оборудования для когенерации. И Харькову с этим помогала центральная власть, в отличие от помощи Киеву, где ее как таковой не было.

«Харьков сейчас в авангарде, потому что именно первые воздушные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру были по Харькову — 11 сентября 2022 года, когда враг разнес Харьковскую ТЭЦ-5. Город пережил сложный отопительный сезон 2022-2023 годов и после этого глава Харькова Игорь Терехов очень предметно занялся вопросом диверсификации энергетики города. А именно, рассредоточением генерации за счет донорских средств и покупки соответствующего оборудования, которое сейчас помогает харьковчанам», — объясняет Михаил Гончар.

Реклама

Почему опыт Житомира и Харькова не стал примером для Киева

По мнению эксперта, в случае Киева ситуация выглядела совсем по-другому. Россияне начали атаковать энергетику столицы в ноябре 2022 года.

«Это не в сторону оправдания Кличко, но поначалу не было серьезных ударов по критической инфраструктуре в черте города. Россияне наносили удары по энергетической инфраструктуре, которая подводит электроэнергию в столичный регион — Киевщину и Киев. Противник наносил неоднократные удары по подстанциям „Киевская“ и „Северная“, они были постоянно в поле внимания агрессора. Но территориально они находятся не в Киеве, а в области и это компетенция оператора „Укрэнерго“, — рассказывает эксперт.

Другими словами, пока в Киеве ждали, когда энергетики возобновят поврежденные подстанции, в Харькове занимались закупкой оборудования и рассредоточили генерацию по городу. Поэтому Харьков сейчас более готов к ударам противника, чем Киев.

«К сожалению, здесь уместна будет пословица: умный учится на ошибках других, а дурак — пока свои не сделает. Это, может, немного грубо звучит, но опыт Харькова не стал примером для Киева», — говорит эксперт.

Реклама

Кстати, как и опыт Житомира, где тоже позаботились об энергетическом самообеспечении еще до войны.

«Опыт Житомира многолетний и выходит за пределы периода четырех лет войны. В Житомире еще до войны системно работали над созданием системы энергетического самообеспечения города. Конечно, сравнение Киева и Житомира некорректно, потому что разница по масштабам огромна. Но киевские власти могли бы взять опыт Харькова и Житомира по экономному развертыванию энергоресурсов, созданию дополнительной генерации. К сожалению, в этом направлении в Киеве почти ничего не делалось. Но в этой ситуации списывать все на киевские власти — это тоже не правильно. Тем более, когда речь идет о противовоздушной защите города, при чем здесь киевские власти? Когда баллистику россияне разнесли все, что можно было разнести», — отмечает Гончар.

Ракетные удары и дефицит энергии с АЭС

Михаил Гончар подчеркивает: какие бы меры ни предпринимали городские власти, они будут напрасны без надежного щита ПВО.

«В Киеве сосредоточены все и не только энергетические объекты. Тем более что по зданиям государственного управления уже тоже прилетало. Достаточно вспомнить российскую ракету, попавшую в здание Кабмина, и боевая часть чудом не разорвалась. Поэтому можно говорить о подготовке города или не подготовке, но какие меры защиты не были бы приняты, они не помогут, если столица не защищена должным образом от воздушных ударов. А последняя атака России как раз это показала — почему это не так, как всегда сработало. Поэтому не стоит надеяться на то, что какие-то действия штабов или другие меры решат проблемы Киева, если у города не будет надежной защиты от ракет и дронов», — подчеркивает Михаил Гончар.

Реклама

Эксперт говорит, что Харьков меньше Киева и по площади, и по количеству населения. Многие жители выехали из города еще в начале войны.

«Здесь стоит не забывать, что Харьков стал городом, куда переезжали наши люди из Донецкой области, Луганской области других прифронтовых территорий. Поэтому здесь такое дело — кто уехал, а кто приехал. Кстати, как и в Киеве, хотя, безусловно, в столице больше жителей, чем в Харькове. Здесь киевская власть должна посчитать количество населения, хотя бы косвенными методами, по количеству проданного хлеба или других продуктов. Имея ориентировочное число населения, можно было бы вычислить необходимые ресурсы, необходимые для полного обеспечения столицы в сложных условиях, или чтобы проработать варианты на случай возникновения самого критического сценария. По крайней мере, быть к этому готовыми», — говорит эксперт.

Михаил Гончар подчеркивает, что сейчас Россия полностью сориентировалась на то, чтобы максимально поразить Киев, чтобы склонить нашу власть к принятию капитуляционных условий под видом мирного договора.

«Думаю, что в Кремле выжидали, когда температура воздуха максимально снизится и сразу нанесли массированный и комбинированный удар по энергетическим объектам Киева. Этот удар дал врагу серьезный результат. Учитывая, что в среду и четверг над Киевом периодически появлялись российские разведывательные беспилотники, можно заключить, что они готовятся к следующей серии нанесения ударов», — прогнозирует Михаил Гончар.

Реклама

Пока в Киеве ситуация критическая: подача электроэнергии идет крайне нерегулярно. Столица всегда была энергодефицитным городом, питающимся от Ровенской АЭС по линии 750 киловольт, которую атакует враг.

«Понятие „энергетическая система города“, оно достаточно условно. Следует понимать, что ДТЭК обеспечивает потребителей, но зависит от подачи электроэнергии с магистральных линий электропередачи оператора „Укрэнерго“. Киев всегда был энергетически дефицитным городом, а основной источник обеспечения электроэнергией столицы — Ровенская АЭС по линии 750 киловольт. Россия стремится сделать то, что она уже периодически делала и продолжает делать — сделать невозможным энергоснабжение от атомной генерации в столичный регион», — объясняет эксперт.

Выживание в морозы и манипуляции России

Из-за попадания и сложных погодных условий (антициклон и сильные морозы) энергетикам трудно проводить восстановительные работы. Это повлекло за собой остановку наземного электротранспорта в Киеве и слухи о закрытии магазинов.

«Сейчас ситуация наиболее сложная, это вне всякого сомнения. Поэтому сколько времени понадобится для восстановления трудно сказать, есть сложные метеорологические условия — низкие температуры и надвигающийся на Киев антициклон, а на западе Украины снегопады и сильные морозы. В таких условиях работать энергетикам очень сложно. И то, что летом можно поправить за день, сейчас может растянуться на несколько дней. Поэтому так долго страдают люди в Киеве и области. Потому что дефицит электроэнергии приводит к длительному периоду отключений, что автоматически влечет за собой ряд проблем уже не только в сфере энергоснабжения, но и где есть зависимость от электроэнергии», — рассказывает Михаил Гончар.

Реклама

В то же время эксперт успокаивает продуктовое обеспечение: маркеты у жилых домов работают, хотя враг использует фото пустых полок для разгона паники.

«Каждая сеть маркеров в Киеве быстро оптимизировала работу с точки зрения минимизации энергопотребления. Они закрыли магазины, где продажи происходили не интенсивно. Прежде всего, это касается маркетов, расположенных за пределами города, например, возле Борисполя, где стоит закрытый аэропорт. Кстати. из-за низких температур люди стали меньше передвигаться по городу и в таких магазинах меньше посетителей, если сравнивать с маркетом где-нибудь посреди Харьковского массива или на Позняках. Такие не закрывают, маркеты у жилых домов работают», — отмечает эксперт.

Кстати, по его словам, ассортимент в столичных маркетах практически не изменился. Есть определенные группы ходовых товаров, которые еще не успели завезти хлеб, сосиски, которые можно быстро приготовить и питьевая вода в больших бутылях.

«Все остальное по-прежнему. Враг, кстати, активно используют фото из киевских маркетов, где пустые прилавки с хлебом. Прежде всего для разгона паники, потому что, увидев эти кадры, люди бегут и себе скупать хлеб. Так мы, к сожалению, сами себе помогаем», — говорит Михаил Гончар.

Реклама

Прогноз: готовиться к следующим атакам на энергетику

Ситуация в ближайшие дни будет оставаться сложной. Российские разведывательные БПЛА над Киевом свидетельствуют о подготовке новых ударов.

«Надеяться на какое-нибудь чудо не приходится. Так или иначе, метеорологический прогноз в ближайшие 10 дней — это сплошные низкие температуры. Кроме того, наблюдаются все признаки со стороны противника о подготовке к следующей серии воздушных ударов. Поэтому здесь просто нужно оптимизироваться, набраться терпения и пройти через эту очередную турбулентность. Возможно, враг даже выжидает, когда мы закончим восстановление разрушенного, чтобы снова нанести удары. А для этого производит разведку. Но на следующей неделе арктическая погода накроет европейскую часть России. И тогда настанет время украинских „Февральных“ дронов и крылатых „Нептунов“, которые полетят по российским энергообъектам именно туда где самое холодное», — заключает Михаил Гончар.