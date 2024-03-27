Почему ИГ выбрало Россию за цель и есть ли возможность новых терактов в РФ – ответ Невзорова

Он предполагает, что просто из всех стран сейчас Россия для ИГИЛ представляется "наиболее лакомым кусочком".

Диктатор Путин и его режим не способен обеспечить ничью безопасность, кроме собственной. И поэтому ИГИЛ выбрало Россию как цель для своего теракта.

Такое мнение выразил в разговоре с журналисткой ТСН Марией Васильевой заявил российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров, получивший украинское гражданство.

"Точного знания у нас нет. Мы видим, что ко всем разумным и не разумным версиям примешиваются все виды конспирологии", – размышляет Невзоров.

Он предполагает, что просто из всех стран сейчас Россия для ИГИЛ представляется "наиболее лакомым кусочком".

"Потому что вот эта деградация служб безопасности, деградация тех, кто мог бы и обязан был бы такие вещи немедленно нейтрализовывать, слишком очевидна для всех... Может быть ИГИЛ избрал именно Россию за ее исключительную легкость, легкость ее поражения", – считает российский оппозиционер.

По его словам, несмотря на то, что Путин мечтал создать квазиполицейское государство и декларировал себя как главного защитника страны, населения, детей и женщин от террористов – он не сделал ничего для защиты россиян.

"Просто он не умеет этого делать и его, честно говоря, никогда ничья безопасность, кроме его собственной, не беспокоила", – подытожил Невзоров.

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Невзоров: "Путин – алкоголик войны"! Теракт в "Крокусе", отрезанные уши и почему ВСЕ валят на Украину

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В РФ сообщили, что жертвами атаки стали 140 человек. Часть из них погибла от огнестрельных ранений, часть – во время пожара.

"Исламское государство" заявило об ответственности за нападение. Это подтверждают Соединенные Штаты и спецслужбы других западных стран. По информации Reuters, за терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К.

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