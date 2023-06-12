Почему именно сейчас россияне подорвали Каховскую ГЭС: генерал дал четкий ответ

Россияне подорвали взрывчатки на Каховской ГЭС, о которой украинские власти предупреждали еще осенью прошлого года.

Генерал Александр Павлюк в ТСН тиждень объяснил намерения оккупантов.

"Цель — сорвать нашу наступательную операцию. Учитывая, что они не смогли понять наши замыслы до конца, взорвав дамбу, они сделали барьерный рубеж и этим не допустили нашего наступления с этой стороны. Смогли снять определенное количество своих частей для того, чтобы опрокинуть их на Запорожское направление. Сконцентрировать также свою группировку на одном направлении, наиболее вероятном, по их мнению, где мы будем наступать", — сказал он.

Полное интервью Андрея Цапленко с генералом Павлюком – сегодня в марафоне Єдині новини.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Российские войска 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. В зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов. Большинство из них – на левобережье Херсона.

С момента крушения уровень воды в Днепре повысился почти на шесть метров, подтоплены 2629 жилых домов в 20 населенных пунктах правобережной Херсонщины. Эвакуация продолжается.

Известно, что временно оккупированные Олешки затоплены почти на 90%. Люди спасались от наводнения на крышах домов.

Подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям для экологии и сельскохозяйственных угодий. Обо всех последствиях читайте в новости.

Помешает ли контрнаступлению потоп: последствия подрыва Каховской ГЭС для ВСУ

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