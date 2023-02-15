Почему иностранцев призывают немедленно уезжать из РФ и Беларуси: ответ эксперта

Страны ЕС, а также США призывают своих граждан уехать из России и Беларуси. Это может быть следствием ограничения каких-либо сухопутных или воздушных коридоров со странами диктаторских режимов.

Польша, как граничащая с Беларусью страна ЕС, закрыла почти все сухопутные пункты пропуска с РБ. Таким образом, возможность европейцев уехать из Беларуси и России все больше ограничивается, поэтому целесообразно предупредить об этом граждан ЕС и США.

Такое мнение в комментарии ТСН.ua выразил военный эксперт Сергей Грабский.

"Угроза из Беларуси существует перманентно. Я бы обратил внимание на то, что Польша, как страна Евросоюза, закрыла несколько пограничных переходов на польско-булорусской границе, оставив один переход. Даже объективно без каких-либо угроз возможность выехать из страны из-за сухопутных коридоры значительно уменьшились", — отметил он.

Грабский отметил, что Беларусь имеет очень ограниченное количество полетов в другие страны, кроме России. Поэтому возможность эвакуации граждан ЕС значительно ограничивается.

"Куда ехать? В Москву? Подвергать себя опасности? Зачем? Там, кажется, нужно оформлять выездную визу или что-то такое — это дополнительные трудности. Поэтому с точки зрения здравого смысла любая страна Евросоюза должна сказать своим гражданам: "Уважаемые друзья, возможность вашей эвакуации значительно ограничивается. Мы рекомендуем вам покинуть эти страны, потому что вам нечего там делать", – убежден эксперт.

Однако, по словам Грабского, ситуация с США несколько иная. Сегодня граждане Соединенных Штатов в России преследуют.

"С вопросом Соединенных Штатов там есть проблемы с преследованием граждан США. И это может создать определенные проблемы. Государственный департамент США хотел бы снизить вероятность привлечения к каким-то процессам, где встанет вопрос примитивного торга", — считает эксперт.

По его словам, Франция, которая также призвала своих граждан не ехать в Беларусь, просто "идет впереди".

"Возможно, и другие страны какими-либо другими путями предупреждают своих граждан относительно целесообразности покинуть территорию указанного государства. Потому что они (РБ и РФ – ред.) становятся все более и более изолированными. И иметь такое количество граждан свободных стран на территории диктаторских режимов – нецелесообразно", – убежден эксперт.

Грабский добавил, что пока нельзя говорить, что в Беларуси создается ситуация немедленной эскалации. Однако сделаны все шаги, свидетельствующие о том, что территория Беларуси может быть использована для проведения какой-либо наступательной операции.

"Но для этого нужно как минимум несколько месяцев при определенных факторах, которые мы пока не отслеживаем", — отметил Грабский.

Напомним, посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть территорию России. Также дипломаты посоветовали не въезжать на территорию РФ из-за непредвиденных последствий вторжения в Украину.

В свою очередь, Канада также призвала своих граждан немедленно уехать из Беларуси. В МИДе страны объяснили, что опасность может произойти из-за выборочного правосудия и войны России против Украины.

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