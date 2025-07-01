Почему иностранцы считают, что в Украине низкие цены: британка шокировала объяснением

Элли / © ТСН

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Британка Элли, которая семь лет живет в Украине, откровенно рассказала, дорого ли жить в нашей стране. Она отметила, что иностранцам здесь кажется все очень дешевым, однако для украинцев это дорого.

Об этом Элли рассказала в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

Британка отметила, что многие иностранцы могут позволить себе в Украине все, однако украинцев — нет.

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«Все говорят, что Украина очень дешевая, здесь можно позволить себе все. Конечно, если приехать из Англии на отдых, то так это дешево. Но если ты живешь здесь постоянно, то это нужно много работать, особенно в небольших городах. Там надо запускать свой бизнес, а просто работать — это будет сложно», — пояснила Элли.

Напомним, британка рассказала о культурном шоке после приезда в Украину