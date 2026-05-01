Обмеление Киевского моря вызывает обеспокоенность у экологов

В сети публикуют впечатляющие кадры нынешнего состояния Киевского водохранилища. Уровень воды упал настолько, что в районе Лютежа люди пешком подходят к ДОТу времен Второй мировой войны, который раньше был наполовину погружен в воду. Там, где когда-то была сплошная акватория, теперь ездят на квадроциклах и мотоциклах и высматривают что-то на земле, которая долго была покрыта толщей воды.

Угроза для экосистемы: рыба под ударом

Рекордное обмеление Киевского моря вызывает озабоченность у экологов, потому что такой спад воды однозначно отрицательно скажется на нересте.

«Сейчас весна, период нереста рыбы. А такое обмеление и сбросы воды не очень хорошее явление для рыб. Именно верховья Киевского водохранилища место для массового нереста рыб — там мелководье, очень много пойм, стариц и разных проливов. Также рыба нерестится в реках и руслах, граничащих с водохранилищем, а они тоже мелеют, соответственно рыба из-за этого будет страдать. Такие сбросы воды в весенний период оказывают негативное влияние на речную ихтиофауну. Если бы это происходило зимой или осенью, то вред для рыбных запасов был бы меньшим», — рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

По словам эксперта, он не припоминает, чтобы подобные сбросы происходили именно весной в Киевском водохранилище, еще и таких существенных объемов.

«Если говорить о Киевском водохранилище, то нормативом считается колебание уровня воды в 1,5 метра в обе стороны от нормы. То есть если этот уровень воды упадет на 1,5 метра или на столько же поднимется, то такое допускается. Но с чем связано нынешнее обмеление водохранилища, трудно сказать», — отмечает Александр Соколенко.

Четыре версии причин обмеления

Эксперт добавляет, что есть факт сброса воды с плотины Киевской ГЭС. По его мнению, существует несколько причин таких действий:

Штатные роботы на ГЭС. Однако непонятно, зачем их выполнять именно весной.

Неисправность в системе. Возможны сбои в механизмах, отвечающих за сброс воды, когда он происходит излишне.

Подготовка к половодью. Попытка освободить место для воды, прибывающей из верховьев Днепра.

«Например, если у специалистов есть информация о значительном росте уровня воды вследствие половодья, то воду из Киевского водохранилища могут сбрасывать для того, чтобы освободить место для высокой воды, которая идет выше по Днепру и должна заполнить водохранилище. То есть воду сбрасывают превентивно для прибытия новой. Но это только мои предположения. В чем настоящая причина таких действий мне неизвестно», — говорит Александр Соколенко.

Меры предосторожности. Превентивные действия на случай российских атак по гидротехническим сооружениям.

«Если была информация от разведки, что Россия готовит ракетные удары, например, по створу шлюза на плотине, это чревато неконтролируемым сбросом воды, потому что само сооружение плотины от этого не пострадает. Возможно, это превентивные действия на случай такой атаки противника, чтобы было меньше вреда, и поэтому вода сбрасывается так массово», — объясняет эксперт.

Опыт 2024 года и ситуация с половодьем

Стоит отметить, что в августе и сентябре 2024 года в Киевском море уже наблюдалось подобное обмеление после атак россиян по плотине. Тогда это был логичный шаг для защиты Киева и населённых пунктов ниже по течению.

Сейчас эколог подтверждает, что в верховьях Днепра и Десны (в частности на Черниговщине и Сумщине) фиксируется значительное половодье. Вполне вероятно, что воду в водохранилище сбрасывают, чтобы подготовить место для новой массы воды.

Версию связанную с половодьем неофициально ТСН.ua подтвердили в КГГА. Там говорят, что, вероятно, на сооружении проводят плановый сброс воды, готовясь к половодью, но более точную информацию должны знать в Укргидроэнерго.

Что говорят в Укргидроэнерго?

Поскольку уровень воды в водохранилище контролируется и зависит от Укргидроэнерго, ТСН.ua обратился в компанию за разъяснениями.

В пресс-службе нам сообщили, что ответят только на официальный запрос после рассмотрения поставленных вопросов. Редакция его направила и в случае получения ответа опубликует его.

Дата публикации 17:07, 03.02.26 Количество просмотров 109

