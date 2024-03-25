Почему "Исламское государство" устраивает теракты в России и как это использует Путин — объяснение

Министр финансов Британии предостерег мир от безоговорочной веры заявлениям Москвы о стрельбе. Несмотря на то, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", Путин выдвинул накануне необоснованные обвинения в адрес Киева.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерина Федорченко.

Российский диктатор придумал, как обвинить Украину в теракте

Разведки США и Великобритании предупреждали Москву за две недели до теракта о его вероятности. Эти предупреждения - Путин проигнорировал.

Автор колонки WP отмечает - игнорирование предупреждений российскими властями очень хорошо описывает характер режима Путина - который не заинтересован в служении российскому народу или защите его от реальных угроз. Подтверждение этому - прозвучало от российского диктатора накануне. К гражданам своей страны - он обратился аж через сутки после теракта. И конечно же, нашел в деле "украинский след" - якобы в наше государство бежали террористы.

"Вчера еще все это произошло, и этот ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо", - отреагировал Владимир Зеленский.

Почему "Исламское государство" мстит России

Между тем ответственность за массовый расстрел взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" — одна из его ветвей.

"Россия является давним врагом более широкого сообщества джихадистов, если вспомнить о войне в Афганистане против Советского Союза. Затем в 1990-х годах — это Чечня. Россия, конечно, поддерживала Сирию во время гражданской войны, а Исламское государство было на другой стороне", — говорит старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Дэн Байман.

Последствия теракта в российском "Крокусе Холе". / Фото: Associated Press

Пока российские власти не определились, кого именно обвиняют в нападении — в Лондоне предостерегли Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины.

Британия, как и Соединенные Штаты – не видит никаких признаков причастности нашего государства – о которой говорил кремлевский диктатор.

Между тем, Москва может использовать это нападение на другой повод — сразу несколько российских политиков заговорили о возвращении смертной казни — статьи, которую, диктаторский режим, как правило, применит не только против террористов.

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Напомним, что террористов из "Крокус Сити Холл" после пыток доставили в суд в Москве.

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