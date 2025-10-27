Почему Израиль открыто не осуждает Россию и что там происходит после "мира" Трампа

Израиль

Реклама

В Газе сейчас мир довольно шаткий. Однако, что там происходит и почему Россия учится у ХАМАСа — в материале специального корреспондента ТСН. Неделя Андрея Цаплиенко.

Что сейчас происходит в Израиле

В Израиле хоронят командира группы быстрого реагирования Таля Хайми. 7 октября 2023 года во время массовой атаки ХАМАС он, спрятав жену и троих маленьких детей в укрытии, погиб в собственном поселке, в неравном бою с террористами. Только сейчас ХАМАС передал его тело семье в рамках прекращения огня. После двух лет боли и неизвестности семья называет это счастьем.

«Нам повезло, Таля смогли вернуть на этой неделе. Мы смогли его похоронить… Мы смогли наконец получить это успокоение», — говорит Уди Горен, двоюродный брат погибшего.

Реклама

Адар Эйлон потеряла свою сестру Ширу на фестивале «Нова», где ХАМАС устроил настоящую бойню.

Адар Эйлон, сестра погибшей: «Шира погибла не сразу. Она получила пулю в шею и прожила еще несколько часов, лежа на земле и истекая кровью. Израильские охранники нашли ее, увидели, что она еще жива, и оттащили под деревья. Но она потеряла очень много крови и умерла по дороге. И два охранника скрыли ее тело где-то в земле».

Каждую субботу в течение двух лет девушка выходит на Площадь Заложников в Тель-Авиве вместе с теми, кто требует от правительства Израиля создать независимую следственную комиссию и дать ответ на неудобный вопрос — как в стране, где безопасность стала почти религией, могло произойти то, что называют «самой большой трагедией еврейского народа после Холокоста».

Война с ХАМАС

Война с ХАМАС длилась два года. Она превратила Газу в руины. Глядя на них, мир как будто забыл, с чего она началась. И кто ударил первым.

Реклама

«По факту, седьмого октября двадцать третьего года, после того, как ХАМАС напал на Израиль, было это частью плана или нет, сразу к ним подключились еще несколько фронтов. Уже восьмого октября по Израилю начали стрелять хуситы, начала стрелять „Хезболла“, обстреливать Израиль ракетами. То есть, вовремя седьмого октября армия мобилизовалась по всем границам, и опередили много другой беды, которая могла быть на других фронтах», — говорит Анна Уколова, пресс-секретарь ЦАХАЛ, майор.

Там, где ХАМАС прорвал границу с Израилем, насчитали тысячу двести погибших, — преимущественно мирных, — в течение одного дня. А еще — более двух сотен заложников, которых на радость толпы, завезли в Газу.

Подполковник Сил обороны Израиля Идан Шарон-Кеттлер — заместитель командира подразделения, задача которого — сбор трофеев противника. И количество собранного дает понимание о масштабе сил нападающих.

Российское оружие у боевиков ХАМАС

Идан Шарон-Кеттлер, заместитель командира подразделения по сбору трофеев: «Седьмого октября мы захватили около тысячи „калашниковых“ только на территории Израиля. И около 500 гранатометов РПГ. А если говорить о выстрелах к РПГ, то их были тысячи».

Реклама

Значительная часть трофеев — «маде ин раша». К примеру, последние «калашниковы» сотой серии.

Идан Шарон-Кеттлер, заместитель командира подразделения по сбору трофеев: «АК104 мы нашли только в Ливане. АК103 мы частично находили седьмого октября в Израиле, а частично в самой Газе».

Какими маршрутами они попадали в ХАМАС и «Хезболлу», израильские военные не комментируют. Но, кроме российского оружия, террористы применяли и тактику, которая возникла во время российско-украинской войны. Такие FPV-дроны появились у боевиков вскоре после того, как их впервые увидели на поле боя в Украине.

Почему РФ помогала ХАМАС

Леви Табачников, участник операции в Газе, аналитик: «Я знаю, что в управлении беспилотниками, во всяком случае, была такая информация, что помогали в инструктаже российские военные инструкторы».

Реклама

Сергей Ауслендер, военный аналитик: «В целом, что Россия на стороне ХАМАС, это вполне очевидно. Десять дней прошло после резни, две недели. А делегацию ХАМАС принимали в Москве. Хорошо бы они приехали тайно, и их бы кто-то увидел. Но их принимали на уровне заместителя министра иностранных дел».

Леви Табачников, участник операции в Газе, аналитик: «Россия является союзником Ирана. ХАМАС, Хезболла, хуситы — это все прокси Ирана. ХАМАС тренировался в Иране. А Иран кооперируется с Россией».

Почему политическая элита Израиля молчит

Но политическая элита Израиля почему-то якобы не замечает этого, и, несмотря на общих врагов и симпатии гражданского общества, держится на нейтральной дистанции от Украины.



Сергей Ауслендер, военный аналитик: «Вообще в израильском руководстве есть такой рациональный страх перед Россией, который унаследовали от страха перед Советским союзом. Такие опасения, скажем так, потому что у них есть возможность нам навредить, а у нас им — не очень. А у них нам есть. Мы же не будем Москву бомбить. А у них есть здесь всевозможные исполнители, с которыми они могут, в случае чего, решить вопрос».

Известный израильский предприниматель Маоз Инон — активист движения сотрудничества с палестинцами. Палестинская ракета, выпущенная из Газы седьмого октября двадцать третьего, унесла жизни его родителей. Но мстить он не хочет. Наоборот — уверен, что мирный план для Газы сработает, и Трампу удастся построить там город мечты.

Реклама

Будет ли мир длительным?

Однако трамповский вариант окончания войны в Газе большинство наших ближневосточных собеседников называет не миром, а перемирием.

Сергей Ауслендер, военный аналитик: «Главное противоречие конфликта в том, что арабы, назовем их палестинцами, они не хотят, чтобы мы здесь были. Идея два государства для двух народов, она давно похоронена в их головах. Их желание, чтобы нас здесь не было. Все. Чтобы от реки до моря Палестина была арабской».

Объяснения и действия Кремля и ХАМАС почти одинаковые — расстрел гражданских на украинских улицах и издевательства над заложниками в подземных тоннелях Газы для удержания власти. И, судя по физическому уничтожению своих оппонентов, отдавать власть в секторе они не собираются. Чтобы там не обещали Трампу.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 27 октября. План прекращения огня! Экстренные обесточивания! БПЛА атаковали Москву