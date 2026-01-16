Почему карты и сводки не соответствуют реальности на фронте: военный откровенно ответил

Командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло на псевдо «Маяк» / © ТСН

Командир первого штурмового батальона, первого штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло с позывным «Маяк» объяснил, почему так произошло на Гуляйполе, когда мы увидели резкий прорыв россиян — что не соответствовало ситуации на карте боевых действий.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко он откровенно рассказал, что дело в ложных отчетах.

«Вопрос в том, что это подразделение, очевидно, предоставляло ложную информацию. То есть, оно показывало, что его позиции находятся намного дальше, и поэтому его командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона был на определенном расстоянии от передовых позиций. А на самом деле этих позиций могло уже не быть. И просто чтобы не докладывать о потере позиций — потому что это же ответственность. У каждого подразделения есть бригадный рубеж обороны. И потеря их — какие причины приводят к потере? Что ты сделал как командир, чтобы восстановить позицию или не допустить ее потери?» — говорит военный.

По его словам, это — ответственность, и поэтому иногда некоторые командиры несвоевременно сообщают о потере позиций.

