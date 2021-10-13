Почему Киев оказался в топ-10 городов с самым загрязненным воздухом: эколог объяснил причину

Михаил Амосов дал советы, как уберечь свой организм от вредных веществ в воздухе.

Киев в очередной раз попал в десятку лидеров мира по загрязнению воздуха. Накануне утром украинскую столицу опережали города Пакистана, Индии и Индонезии. К счастью днем ситуация несколько улучшилась, однако ненадолго. Сегодня, 13 октября, Киев оказался на девятом месте мирового рейтинга городов по уровню загрязнения воздуха.

Почему киевлянам приходится дышать загрязненным воздухом и как повлиять на ситуацию — в сюжете "Сніданку з 1+1" за 13 октября.

"Действительно, вчера Киев попал в первую пятерку городов мира с самым грязным воздухом. Такое состояние воздуха считают нездоровым для чувствительных групп населения. Людям с заболеваниями дыхательной системы на открытом воздухе советуют носить респираторы, а в помещениях — закрывать окна и включать очистители воздуха. К слову, Киев уже не впервые попадает на верхушку этого рейтинга. И чаще всего ситуация ухудшается именно в октябре", — рассказывает журналист "Сніданку" Александр Ковалев.

Почему Киев так часто попадает в топ-10 рейтинга городов с загрязненным воздухом, рассказал эколог Михаил Амосов: "Это происходит потому, что люди едут на работу, как правило, на личном транспорте, который является основным источником загрязняющих веществ в Киеве. Кроме того, вчера была благоприятная погода — когда все загрязняющие вещества останавливались на уровне наших дыхательных путей. И мы чувствовали это загрязнение собственным носом".

Амосов отмечает, что это сезонная проблема.

"В первую очередь это связано с тем, что все вернулись после летних месяцев на работу, сели в свой транспорт. В соседних с Киевом громадах люди начали сжигать органические остатки — листья, сорняки. Когда нет ветра, все это распыляется вокруг нас ", — отмечает эколог.

Амосов также рассказал, как можно предотвратить загрязнение воздуха: "В первую очередь это могут изменить владельцы автомобилей: когда они видят, например, что будет туман или почти не будет ветра, то они могут оставить свой автомобиль дома и пользоваться общественным транспортом. В то же время городской власти надо вкладывать в развитие общественного транспорта, велосипедов".

Эколог также дал советы, как уберечь свой организм от вредных веществ в воздухе.

Амосов рекомендует использовать респираторы, а лучше — оставаться дома, если есть проблемы, связанные с дыхательной системой.

"Кроме того, загрязнение воздуха может вызвать заболевание рак. Это доказанный факт. Поэтому, если генетическая предрасположенность к этому есть, то стоит беречь себя и избегать загрязненного воздуха на улице", — подытожил эколог.

Почему киевлянам приходится дышать загрязненным воздухом и как повлиять на ситуацию

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