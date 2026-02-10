Почему Киев снова накрыл опасный смог: эколог назвал причины

В Киеве зафиксировали плохое качество воздуха / © Associated Press

В Киеве фиксируют значительное ухудшение качества воздуха. В некоторых районах города появились отметки С«вредного» уровня, когда людям не рекомендуют длительное время находиться на улице.

По словам эколога Александра Соколенко, сейчас над Украиной доминирует скандинавский антициклон с морозами. Имеем стандартную картину: отсутствует ветер и тяжелый холодный воздух, который накапливается у поверхности земли, особенно под утро.

«Тяжелый воздух аккумулируется у поверхности земли и накапливает в себе все, что в него попадает. Именно поэтому в Киеве, особенно под утро, наблюдаются наибольшие показатели загрязнения воздуха. Фактически все вредные примеси зависают в воздухе и находятся над городом», — говорит эколог.

Источники загрязнения:

Выхлопные газы от автомобилей (хотя в городе под утро транспорта еще не так много).

Большое количество работающих генераторов, особенно в левобережных районах столицы.

Дым от многочисленных котельных, которые отапливаются дровами. Из-за нехватки электроэнергии люди массово используют дрова для отопления помещений.

«Поскольку холоднее всего ночью, то и отапливают помещения с вечера и ночью, а под утро все эти вредные примеси остаются над землей в воздухе. И такое происходит не только в Киеве, но и в других городах Украины, где антициклон имеет влияние — безветренная холодная погода», — отмечает Александр Соколенко.

Когда ждать улучшения?

По мнению эколога, ситуация изменится в четверг, и таких высоких вредных показателей уже не будет.

«В Украину придут атмосферные фронты и усилится ветер, соответственно у нас наладится горизонтальная циркуляция воздуха и таких показателей по загрязнению воздуха уже не будет. Ситуация с качеством воздуха улучшится и температура повысится. Со среды с запада на восток будет распространяться теплый и более комфортный воздух. Уже в четверг и в Киеве можно ожидать оттепель. Потепление не будет длительным, потому что уже на следующей неделе возможны понижения температуры до неприятных показателей. Вероятно, морозы вернутся, но не будут такими сильными, как сейчас. Но загрязнение воздуха тоже вернется», — объясняет эксперт.

Как защитить здоровье?

При таких условиях эксперт советует пить больше воды. Токсичные вещества, которые попадают в организм вместе с воздухом, лучше выводятся, если человек хорошо питается и употребляет достаточно жидкости. Во время морозов людям часто не хочется пить, но стоит это делать, чтобы вывести токсины.

«Сейчас в Киеве вряд ли кто-то открывает окна для проветривания и занимается пробежками при минус 17 градусов мороза. А те, кому нужно на работу, уже туда пошли. А если серьезно, то при таком качестве воздуха у людей может ухудшаться состояние здоровья. Особенно у тех, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей или сердечно-сосудистые болезни. В такие периоды эти люди могут чувствовать ухудшение здоровья, поэтому лучше побыть дома и не выходить на улицу», — советует эколог.

Александр Соколенко добавляет, что периоды ухудшения качества воздуха еще будут возвращаться, если над городом будет держаться холодная и безветренная погода.

«Такие риски еще сохраняются до конца февраля или в начале марта, когда еще не закончится зимний период. По крайней мере в первой декаде марта. Это по нормам, а как оно будет на самом деле — никто не знает», — заключает эколог.