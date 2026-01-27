Почему Киев замерзает в третий раз за зиму и где обещаные мини-ТЭЦ: шокирующая правда о тепле

Энергетический кризис охватил Киев: почему в городе так и не заработали когенерационные установки

Реклама

Киев приходит в себя после ракетного удара РФ в ночь на 24 января. В результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры в столице без теплоснабжения осталось почти 6000 домов. Большинство из них те, которые уже дважды подключили к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Российский террор и третий отопительный сезон

Фактически город вынужден уже в третий раз запускать теплоноситель в сеть для столь большого массива зданий. Но при морозах в 10-15 градусов сделать это слишком сложно.

Без тепла остаются 1330 многоэтажек. Самая сложная ситуация в Деснянском районе, там около 600 домов без воды, тепла и света. На Троещине разворачивают дополнительные пункты обогрева (до 145, которые были созданы в районе ранее).

Реклама

Власти приступили к развертыванию опорных пунктов, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными. У жителей будет возможность где переночевать — их обещают местами для сна и питанием.

Киевляне спасаются как могут. Кто-то действительно временно выехал за город. Кто-то продолжает держаться в холодных квартирах, спасаясь благодаря подручным средствам и в пунктах обогрева, которые появились рядом с домами.

Опыт Харькова и вопросы к Киеву

В сети развернулась дискуссия: а где обещанные властями мобильные котельные? Почему в Киеве так и не запустили в работу мини-ТЭЦ, о запуске которых шли разговоры еще осенью, когда враг только начал атаки на энергетические объекты столицы.

Эксперты сравнивают сложную ситуацию в Киеве с такими городами как прифронтовый Харьков или областной центр Житомир, где смогли вовремя развернуть когенерационное оборудование. Когенерация — это комбинированное производство электроэнергии и тепла. Ее суть состоит в том, что тепло, которое образуется при производстве электричества, не теряется, а эффективно используется для обогрева домов. Эти установки и спасают сейчас прифронтовый Харьков.

Реклама

Но вот почему это оборудование не было развернуто в Киеве? При том что именно Киев публично продвигал концепцию распределенной когенерации и даже утвердил ее в мае 2024 года решением Киевсовета.

Эксперты говорят: Киев не находился в 30 километрах от фронта, и ему не угрожали постоянные атаки и удары КАБами, как Харькову. Однако залповые атаки врага на энергосистему Киева, к сожалению, повлекли за собой разрушения, которых город еще не знал. Россияне били повторно целенаправленно и массировано в энергообъекты именно во время сильных морозов.

Специалисты отмечают, пока Харьков насыщал город когенерационными установками, устанавливал их и подключал благодаря активной поддержке государства и партнеров, Киев свои мини-ТЭЦ устанавливал самостоятельно и заявлял о том, что работы идут по плану.

На построенных мини-ТЭЦ завершается процесс эксплуатационного тестирования

5 мини-ТЭЦ под слоем бетона

Весной 2024 года коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» объявило в системе «Прозоро» тендер на приобретение 15 когенерационных установок (из которых укомплектовали 5 мини-ТЭЦ). Почему они до сих пор не работают, а проект настолько растянулся по времени — стал наиболее резонным вопросом января.

Реклама

«Столица остается единственным городом в Украине, самостоятельно покупавшим когенерационное оборудование. Единственная когенерационная установка мощностью 1,5 МВт предоставлена Киеву как международная гуманитарная помощь в 2024 году, она установлена и работает для нужд одного из критически важных предприятий сферы ЖКХ», — объясняют в КГГА.

Столица выполнила все необходимые закупочные процедуры и прошла через логистические и технические сложности. Учитывая степень сложности и комплексность проекта, оборудование закупалось у многих производителей как украинских, так и международных.

«На сегодня построено 5 так называемых мини-ТЭЦ. Они являются полноценными объектами когенерации и оснащены всеми необходимыми дополнительными системами, в частности, элементами защиты 2-го уровня», — отмечают в горадминистрации.

Сейчас на станциях завершается процесс эксплуатационного тестирования. И все они обязательно заработают.

Реклама

Чиновники объясняют, чтобы эти мини-ТЭЦ заработали в условиях войны, их нужно было обеспечить надежной защитой второго уровня. Проще говоря спрятать их под слоем бетона. А это соответственно сказалось на сроках строительства, потому что речь идет о необходимости подведения к установкам газоснабжения и надежной системы вентиляции. Именно поэтому все так было растянуто во времени.

«Мини-ТЭЦ — это не мобильная котельная или генератор. Это полноценная ТЭЦ, просто она локальная. Учитывая объемы потребления энергии в Киеве, особенно в зимний период, существующие мини-ТЭЦ не могут заместить существующую систему энергоснабжения столицы, однако они являются важным элементом энергостойкости. Именно поэтому столица и рассматривала создание когенерационных локальных станций как комплексную стратегию, нарастить мощность в тех масштабах, которые нужны Киеву в столь сжатые сроки, а в условиях войны это сверхсложная задача», — уверяют в КГГА.

Спасение для микрорайонов

По мнению Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, сейчас не стоит искать «крайнего» в проблемах с тепло и электроснабжением Киева, а нужно срочно исправлять сложившуюся в городе ситуацию.

Что касается когенерационных установок, то эксперт говорит, что даже если город получил только одну таковую от партнеров, то с закупкой других не нужно было медлить, а тем более с их установкой.

Реклама

Общая мощность семи децентрализованных когенарационных установок 60 МВт. Безусловно, можно было их установить значительно больше, и наращивать мощности за счет города, как минимум до 300-400 МВт, тогда это имело бы эффект», — рассказывает ТСН.ua Владимир Омельченко.

По мнению эксперта, децентрализованные когенерационные установки нужно разместить в зоне домов, получающих тепло от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В качестве альтернативы, на случай атак противника на эти объекты. Кстати, общий концепт и предполагал размещение по всему городу локальных ТЭЦ.

«К сожалению, этого сделано не было. Но я бы здесь не обвинял только руководство города, потому что это общегосударственная проблема, ведь в Киеве находится много компаний, которые в государственной собственности — „Энергоатом“, „Нефтегаз“, „Укртранснефть“, „Укрнефть“, „Укрзализныця“. То есть не самые бедные в стране компании, которые должны своевременно помогать столице, но не помогли. К этому добавляем постоянно плохую координацию действий между центральной и киевской властью. Все это привело к таким последствиям, а сейчас взялись за поиски „крайнего“, — говорит Владимир Омельченко.

Одна мини-ТЭЦ спасет один микрорайон

Что касается мини-ТЭЦ, то эксперт отмечает, что ее конструкция не такая уж маленькая, это довольно масштабный объект, производящий электроэнергию и тепло. Он соглашается, что такие установки очень уязвимы в условиях войны и нуждаются в надежной защите.

Реклама

«Одна децентрализованная когенерационная установка может производить 22 МВт. Это не мало, но и не много. Чтобы было понятно, Киев потребляет где-то 1700 МВт, а 22 МВт это около 1,5%. То есть установок нужно очень много, чтобы заместить существующую систему. Выработанной электроэнергии от одной установки хватит, чтобы обеспечить светом микрорайон или несколько микрорайонов в зависимости от количества жителей. В общем, одна такая когенерационная установка может снабжать 20-30 тысяч потребителей. То есть если этих установок было много, то соответственно больше людей имели бы сейчас свет в домах. Поэтому когда у города будет хотя бы 20-30 таких децентрализованных когенерационных установок, тогда это уже будет серьезно и будет иметь эффект», — рассказывает Владимир Омельченко.

Путь Киева к энергонезависимости

В целом, по словам эксперта, Киев всегда был энергетически уязвимым городом, таким его сделали еще в советское время.

«От работы двух больших ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 зависят более 1 миллиона жителей Киева. Я бы сказал, что эта зависимость критическая. Россиянам стоит разрушить эти две ТЭЦ и огромное количество людей останется без отопления, что отчасти произошло. Но вряд ли в этом виноваты киевские власти», — добавляет Владимир Омельченко.

Что касается дальнейших перспектив, то, по мнению эксперта, Киеву нужно развивать новую конфигурацию энергообеспечения столицы.

Реклама

«На сегодняшний день Киев обеспечивает себя лишь на 25%, от собственного потребления. А после ракетных ударов и разрушения ТЭЦ и вообще на 10-15%. Город должен строить децентрализованные когенерационные установки, строить мусороперерабатывающие заводы, которые использовали бы мусор в качестве сырья. Также нужно наращивать генерацию за счет биотоплива и биометана, строить Energy Storage — системы хранения энергии, произведенной за счет солнца и ветра. А для надежности внешнего обеспечения следует строить дополнительные линии электропередач в Киев, прежде всего от Ровенской АЭС. Это может изменить ситуацию, чтобы Киев смог сам себя обеспечить электроэнергией не на 20%, а хотя бы на 70-75%», — отмечает Владимир Омельченко.