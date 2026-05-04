Почему Киевское водохранилище потеряло воду: объяснение от гидроэнергетиков

Киевское водохранилище обмелело

В «Укргидроэнерго» прокомментировали ситуацию с резким обмелением Киевского водохранилища. Там уверяют, что спуск воды был плановым и связан с паводком.

«В течение марта текущего года, в условиях отсутствия краткосрочных и долгосрочных прогнозов притока в реку Днепр от Украинского гидрометеорологического центра, происходило предпаводковое срабатывание Киевского водохранилища в соответствии с Правилами эксплуатации водохранилищ Днепровского каскада и решениями Межведомственной комиссии при Госводагентстве Украины по установлению режимов работы водохранилищ, когда водохранилище готовили к приему пиковых расходов весеннего паводка», — сообщил на запрос ТСН.ua Арсений Зеленский, главный инженер ЧАО «Укргидроэнерго».

Главный инженер добавляет, что на сегодня происходит плановое наполнение Киевского водохранилища до проектных отметок.

«При этом выполняются все требования, установленные Межведомственной комиссией при Госводагентстве Украины и Правилами эксплуатации водохранилищ Днепровского каскада, и не допускается снижение уровня водохранилища», — говорит Арсений Зеленский.

В «Укргидроэнерго» отмечают что: «Общество самостоятельно не принимает решений и не предоставляет команд на срабатывание или наполнение водохранилищ. ГЭС и ГАЭС работают в пределах принятых решений по режимам работы водохранилищ», — отмечает Арсений Зеленский.

