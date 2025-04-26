Почему корпус "Охматдета", который обстреляла Россия, до сих пор не отстроен: подробности

"Охматдет" после российской атаки / © ТСН

Реклама

В поликлинике «Охматдета» открыли подразделение нефрологии и диализа. Оно является частью корпуса токсикологии, который был разрушен во время российской атаки 8 июля прошлого года. Работы профинансировало правительство Германии. При этом корпуса, пострадавшие во время ракетного обстрела, так и не начали восстанавливать, несмотря на то что на восстановление больницы украинцы, бизнес, правительства других стран в целом задонатили более миллиарда гривен.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Что известно об открытии отстроенного корпуса

«Это отделение рассчитано на 6 коек то есть здесь 6 аппаратов искусственной почки. Это означает, что 12 детей в день смогут проходить диализ, однако это отделение будет работать не в стационарном режиме, а в амбулаторном», — говорит Ирина Маркевич.

Реклама

То есть дети не будут жить в больнице, а несколько раз в неделю будут приходить на очистку крови. Это подразделение расположено в поликлинике «Охматдета». Оно было частью отделения интоксикации. Это именно тот корпус, в который попала российская ракета 8 июля прошлого года.

Отстроен корпус больницы / © ТСН

Ольга Бабичева — нефролог и анестезиолог. В момент воздушной тревоги она вместе со своей коллегой Светланой Лукьянчук отсоединяли детей от диализа. Всех пациентов спасли, а сами добраться до укрытия не успели. Светлана — погибла, Ольгу достали из-под завалов без сознания. Тяжелая травма головы и разбитая правая рука. Она восстанавливалась 9 месяцев.

На работу Ольга смогла вернуться лишь несколько недель назад. Ведь, таких как она — специалисты, которые умеют подбирать индивидуальные программы диализа для детей и готовят их к трансплантации почек, в Украине единицы.

Этот отдел нефрологии и диализа создан на средства правительства Германии. Амбулаторное подразделение в поликлинике позволит разгрузить отделение интоксикации, которое было в разрушенном здании. Ему нашли место в новом корпусе, но коек мало, а пациентов много.

В самой больнице «Охматдет» реанимация забита до отказа. Сюда же приходят дети и с хронической болезнью почек, которые нуждаются в постоянном диализе.

«Хронический диализ — это диализ, когда почки не могут восстановиться и эти дети находятся на хроническом диализе несколько раз в неделю и жду пересадки почки», — говорит и.о. заведующего интенсивной терапии острых и хронических интоксикаций «Охматдета» Евгения Рохварг.

Ожидание пересадки может длиться месяцы, а может и годы. И все это время — два-три раза в неделю ребенок проходит диализ. Из-за нехватки мест в стационаре этих детей распределяли по разным отделениям. С восстановление подразделения диализа и больные будут концентрироваться в одном амбулаторном отделе.

Что известно об восстановлении еще одного корпуса

Судьба корпуса, где до попадания была токсикология уже определены. Так как это здание является памятником истории его не снесут, а будут реставрировать. Однако это в далекой перспективе, сейчас эти руины должны законсервировать.

«Мы получили согласование и средства, которые были собрать „ЮНАЙТЕТ-24“, это как раз на консервацию наших двух исторических памятников это все проводится через систему „Прозорро“, — говорит и.о. генерального директора „Охматдета“ Александр Урин.

В первые дни после российской атаки на крупнейшую детскую больницу страны — украинцы, бизнес, правительства других стран задонатили более миллиарда гривен. С тех пор прошло 10 месяцев. Но восстанавливать больницу так и не начали. Перед зимой закрыли фасад, защитили коммуникации. И до сих пор разрабатывают документ для восстановления больницы исполняющий обязанности директора «Охматдета», говорит этот процесс невозможно ускорить.

«Сейчас идет разработка по проектно-сметной документации — срок 5 месяцев плюс месяц на экспертизу. Нам обещают в сжатые сроки предоставить документацию, она выйдет из экспертизы и мы объявим тендер, что будет сообщено обществу и строителям, чтобы пришло как можно больше компаний, чтобы мы могли выбрать лучшего за лучшую цену», — говорит он.

Дата публикации 21:19, 25.04.25 Количество просмотров 2 В «Охматдете» открыли подразделение нефрологии и диализа

Александр Урин говорит, что тендер будет максимально открыт, чтобы не повторить скандал в прошлом году, когда благотворительным фондом была избрана малоизвестная строительная компания и под давлением общественного результаты конкурса были отменены. Деньги на восстановление больницы, которые донатили благотворители, остаются на счетах. Но сроки начала восстановления до сих пор не известны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: