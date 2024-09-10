Почему летучие мыши залетают в дома: эксперты ответили и объяснили, как выгнать незваных гостей

В службах спасения животных растет количество заявок на спасение летучих мышей, которые залетают в квартиры. Как вести себя в таких ситуациях – люди не знают, сами пугаются и животным вредят.

Истории о летучих мышах и правилах поведения с ними – собирала корреспондентка ТСН Карина Вакарева.

Виктор Дейсун – киевский художник. О летучих мышах в своей мастерской услышал от охранников. На рукокрылых сработала сигнализация.

"Заходим и здесь как в фильме ужасов. Такое облако летучих мышей летает. Я был одного поймал с помощью этого полотна, он уцепился за него. Я его встряхнул за окно, он залетел назад", — говорит художник Виктор Дейсун.

Окно в комнате открыли для проветривания. Через щель сюда залетела целая летучая семья.

"Их здесь летало штук 150. Так что пришлось обратиться за помощью", — говорит мужчина.

Видео сняли и выложили в сеть добровольцы столичной команды по спасению животных.

"Происходит сезон миграции. Это ежегодное явление, когда молодые летучие мыши мигрируют из лесов. Очень много сейчас в медиа есть заголовков, что "летучие мыши оккупировали, орда летучих мышей налетела" - это все очень ошибочные утверждения. Это просто животные, которые потерялись в наших каменных джунглях", - говорит координатор Украинского центра реабилитации рукокрылых Алена Шуленко.

В дома все чаще залетают летучие мыши

Открытые окна или заброшенные дома летучие мыши воспринимают за пещеры и скалы, из которых потом самостоятельно выбраться не могут. В сети есть немало советов, как выгнать из квартиры незваных гостей. Одна из самых простых – дождаться тьмы. Выключить свет в комнате с летучими мышами и открыть окна, чтобы животные могли выбраться. Правда, самый простой способ – не всегда эффективен, говорят специалисты.

"Они дают звуковые стрессовые сигналы и когда они стрессируют, то на эти звуки могут прилететь другие летучие мыши. Если так окно открыто оставить на некоторое время, то вероятность того, что залетят летучие мыши новые вместо того, чтобы вылетели старые — гораздо больше", — говорят эксперты.

Оптимальный вариант – собрать летучих мышей в коробки. Делать нужно в плотных рукавицах, чтобы летучая мышь не укусила. Выпускать ночных животных на свободу следует с закатом. Если же боитесь – позвоните специалистам.

Летучая мышь в доме

Предупредить это можно, поставив москитную сетку или если это помещение покинуто, то по возможности его проверять, не оставлять открытые окна.

Летучие мыши атакуют квартиры из-за приближения холодов!

Читайте также: