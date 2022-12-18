Почему Лукашенко не решается открыто вступить в войну – эксперт назвал главные факторы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет пытаться до последнего сопротивляться и не вступать в войну, потому что для него участие Беларуси в этой войне абсолютно невыгодно.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал политконсультант Дмитрий Васильев.

"Да, Беларусь участвует в этой войне своей территорией, логистикой, помощью в оказании вооружения России, ремонтом техники, а также в оказании гуманитарной и медицинской помощи России. То есть фактически Беларусь выступает на стороне агрессора. Но для Лукашенко отдать приказ своим Вооруженным силам вступать в войну, это фактически с одной стороны – потерять Вооруженные силы, на которые он может полагаться для того, чтобы уберечь себя от белорусского народа, а с другой стороны – уберечь себя от России, потому что тогда армия Беларуси будет подчинена России, мы видим, что Российская Федерация издевается над своими Вооруженными силами, над своими мобилизованными, контрактниками, пуская их на смерть. То же самое будет происходить и с армией Беларуси, то есть она очень быстро исчезнет", — пояснил эксперт.

По словам Васильева, для Лукашенко это неприемлемый сценарий. Поскольку, по мнению экспертов, если Беларусь будет активно вступать в войну против Украины, это может взбудоражить белорусов и могут начаться новые протесты.

"Александр Лукашенко этого не хочет, поэтому я думаю, что он до последнего будет сопротивляться, и как очень опытный политик сможет не позволить белорусским Вооруженным силам не вступать в эту войну", — резюмировал политконсультант Дмитрий Васильев.

Вступит ли Беларусь в войну против Украины

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что оккупанты хотели бы осуществить вторжение в Украину из Беларуси и втянуть в войну белорусские войска, однако пока не в состоянии этого сделать, и не имеют необходимой для этой группировки.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун утверждает, что участие белорусской армии в войне в Украине уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси. По его словам, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет. Однако в этом направлении сейчас активно работает Россия, подталкивая к мобилизации населения и привлечению белорусских военных подразделений к боевым действиям.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Владимир Путин может лететь в Минск на встречу с Александром Лукашенко для того, чтобы еще раз надавить на самопровозглашенного президента Беларуси и усилить информационную кампанию о возможном новом наступлении российских войск с территории Беларуси.

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