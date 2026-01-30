Почему люди бросают животных во время эвакуации: волонтер из Херсона рассказал

Андрей Петухов

Андрей Петухов на псевдо «Боксер», эвакуирующий людей из Херсона и ежедневно вывозящий гражданских из «красных зон», рассказал, почему во время эвакуации многие животные остаются в прифронтовых районах без хозяев.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорный волонтер объяснил, что несмотря на то, что многие пытаются выезжать вместе с домашними любимцами, в «красной зоне» все равно остается очень много брошенных животных.

По словам Петухова, спасти всех физически невозможно — на это просто нет времени и безопасных условий.

«Да, много уезжает с животными, но и остается много животных в красной зоне. Все мы не найдем», — говорит волонтер.

Он отмечает, что часто люди, которые смотрят видео по эвакуациям, не понимают реальных условий, в которых приходится работать.

«Кто-то увидел собачку, кошечку на видео у меня — все, вы оставили. Они не понимают, что время. Нет времени бегать, ловить. Ибо постоянно летают дроны и разведка. И, может, прилетите сюда прямо», — объясняет Петухов.

По его словам, волонтеры все же забирают животных, если есть возможность, но дальше возникает еще одна сложная проблема — найти для них новую семью.

«Говорят, забери кошечку, собачку. Я забрал. Говорю, нужно найти семью. Ищем любящую семью для этой собачки. И никто не желает брать. Никто», — признается волонтер.

В то же время, как говорит Петухов, многие активно пишут в комментариях с упреками, но редко готовы взять ответственность на себя.

«Многие люди пишет, чего не забрали, но не берут себе», — добавляет он.

Во время эвакуации волонтер всегда пытается выяснить, что будет с остающимися на месте животными.

«Я же всегда спрашиваю, с кем собачки. Если я приезжаю на эвакуацию, бегают собачки, с кем они останутся. „А здесь соседка, она будет смотреть“. Все, я понял», — рассказывает Петухов.

Однако бывают случаи, когда животных просто некому оставить.

«Если я приезжаю на эвакуацию, забираю деда, я говорю, а собачка? А куда его? Туда нельзя с ним», — говорит волонтер.

В таких ситуациях животных приходится везти в приюты, которые сейчас переполнены.

«Я забираю и везу в приют. И очень прошу, чтобы его взяли. Ибо сейчас приюты все переполнены животными. Тем более в прифронтовых местах приюты переполнены», — заключает Андрей Петухов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Сделано из Г*МНА! Мужчины боятся ТЦК и сидят в красной зоне! ЧЕМ ЖИВЕТ ХЕРСОНЩИНА СЕЙЧАС? ИНТЕРВЬЮ