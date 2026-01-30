Почему люди не выезжают из "красных" зон: волонтер шокировал ответом

Андрей Петухов

Реклама

Андрей Петухов на псевдо «Боксер», эвакуирующий людей из Херсона и ежедневно вывозящий гражданских из «красных зон», признался, что иногда чувствует злость на тех, кто до последнего откладывает эвакуацию и обращается за помощью только тогда, когда ситуация становится критической.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорный волонтер подчеркнул, что, несмотря на эмоции, он хорошо понимает, почему люди не решаются покинуть свои дома даже под постоянной угрозой обстрелов.

«Моментами бывает. Бывает, что люди просто не понимают, что может случиться, и можно было уехать раньше, когда было спокойно, можно было уехать», — говорит волонтер.

Реклама

В то же время, он подчеркивает, что не осуждает людей и пытается понять причины их выбора. На вопрос, почему люди остаются в «красных зонах», волонтер отвечает, что многие просто не верят, что им действительно помогут.

Еще одна важная причина, по словам Петухова, — сплоченность оставшихся в опасных районах людей.

«Вторая причина того, что люди стали в красной зоне, они сплочены. Они помогают друг другу. Кто-то за кем-то смотрит, кто-то остался сам, какая-то бабушка, дедушка лежащий, там плохо видит, и они смотрят», — рассказывает волонтер.

Отдельно он обращает внимание на животных, которые часто становятся еще одной причиной, почему люди не могут уехать.

Реклама

«Кто смотрит за животными в красной зоне. Очень много людей уезжает, и, к сожалению, они оставляют своих собачек, котиков, и там, тетя Валя, посмотрите, там кто-то уезжает, посмотрите за моими. Вы здесь?» — говорит Петухов.

По его словам, так в кварталах формируется своеобразная взаимная ответственность.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Сделано из Г*МНА! Мужчины боятся ТЦК и сидят в красной зоне! ЧЕМ ЖИВЕТ ХЕРСОНЩИНА СЕЙЧАС? ИНТЕРВЬЮ