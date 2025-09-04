Почему мобилизация не прекратится даже после завершения войны: в Раде объяснили

Мобилизация в Украине продолжится даже после завершения активной фазы войны / © ТСН

На днях в интервью СМИ заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в случае прекращения огня мобилизация не прекратится, потому как нужно будет поддерживать готовность ВСУ к возможным угрозам. Хотя на сегодняшний день и не усматривается каких-либо условий для остановки активной фазы войны, тему изменений мобилизации все равно живо обсуждают.

Какими именно могут быть нововведения — об этом в комментарии для ТСН.ua подробно сообщили представитель оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский и источники в Офисе президента.

Как выяснилось, в Украине не отменят мобилизацию даже в случае прекращения огня, но вопрос о возможных масштабах определенное время останется открытым.

«Еще полгода назад, когда была вероятность прекращения активных боевых действий, я говорил и сейчас повторю: любое перемирие без устранения тех угроз, которые послужили основанием для введения правового режима военного положения, не может автоматически привести к отмене военного положения. Следовательно, не может привести и к отмене всех обязательств и ограничений, которые этот правовой режим приводит. Сам факт прекращения огня не равен отмене военного положения, не равен тому, что есть основания для увольнения с военной службы, не равен тому, что прекращается мобилизация», — сказал Федор Вениславский.

И продолжил: «Во-вторых: даже после отмены военного положения демобилизация принимается отдельным решением. Оно принимается президентом и утверждается парламентом. Поэтому здесь очень много неопределенных на данный момент условий, не позволяющих прогнозировать, когда будет увольнение с военной службы или какими будут темпы мобилизации. Остановка огня точно не приведет к остановке мобилизации».

В свою очередь, источники ТСН.ua в Офисе президента не исключают, что вполне реально то, что именно темпы мобилизации могут уменьшиться, но при условии, если лучше заработает система добровольного подписания контрактов с ВСУ.

«Сейчас темпы мобилизации неплохие. Кроме того, идут разговоры о том, что Европа будет дополнительно финансировать направление поощрения добровольцев. Поэтому не исключено, что темпы могут быть снижены», — объясняют в Офисе президента.

Сохранится ли требование выезжать из Украины с документами от ТЦК

На вопрос о том, сохранится ли для мужчин от 18 до 60 лет норма предъявлять во время пересечения границы военно-учетные документы, Вениславский ответил так: «Есть обязанность иметь при себе актуальные военно-учетные документы в период действия военного положения. Если оно будет упразднено, то будут отменены все ограничения. Когда военное положение будет прекращено, то все будет по-другому».

Ранее сообщалось о том, что новые правила выезда для мужчин вызвали бурные дискуссии среди украинцев. Украинские политики и военные разошлись во мнениях относительно нового закона о выезде мужчин 18-22 лет за границу.