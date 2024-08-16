Почему молчит Пекин: как украинская операция в Курщине может повлиять на поддержку России со стороны Китая

Хотя заявления о предстоящих переговорах между Украиной и Россией все еще звучат на разных площадках, но уже не так часто. Не слышим мы этого в последнее время и от Китая, хотя еще недавно Пекин активно продвигал свой "мирный" план.

На днях Пекин наконец-то оборвал молчание и высказался по поводу украинской операции на российской Курщине. МИД Китая призвал "все стороны соблюдать три принципа деэскалации: не расширять зону боевых действий; не допускать эскалации вооруженного конфликта; и избегать провокаций, приводящих к активизации боевых действий с любой стороны.

Еще с февраля 2023 года, когда Китай впервые заговорил о своем "мирном" плане, войну России против Украины он называет "внутренним украинским кризисом", который нужно решить посредством безусловного прекращения огня и де-факто согласия на российскую оккупацию украинских территорий. Однако еще до начала украинской операции на Курщине "безграничное двустороннее партнерство" России и Китая дало трещину. Это не значит, что Пекин встал на сторону Киева и потребовал от Москвы закончить войну. Однако на некоторые события все же следует обратить внимание.

Во-первых, если раньше об этом писала только западная пресса, теперь и российские СМИ не скрывают, что около 98% китайских банков, даже о небольших региональных, отказываются обрабатывать российские переводы.

Во-вторых, в китайских СМИ заметно стало больше новостей, где приводятся официальные комментарии украинских чиновников. Особенно после начала украинской операции в Курщине.

В-третьих, Пекину, очевидно, не очень нравится публичный отказ Путина от переговоров с Украиной, на чем так настаивал Китай после мероприятия ВСУ на Курщину. Ведь в китайских СМИ в последнее время стало больше публикаций о "мирном" плане КНР и "уникальной посреднической роли", которую она может сыграть.

О чем говорят эти сигналы? Действительно ли между Россией и Китаем пробежала черная кошка и Пекин готов забыть о своем "мирном" плане урегулирования "внутреннего украинского кризиса", который, по сути, является капитуляцией Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

Китай озабочен: роль "посредника" сорвана

В среду, 14 августа, Пекин провел переговоры с Ватиканом по "важности шести совместных договоренностей между Китаем и Бразилией". О чем идет речь? Еще в мае этого года КНР и Бразилия обнародовали совместное заявление по поводу войны России против Украины из шести пунктов, среди которых: соблюдение трех принципов деэскалации; неприемлемость использования оружия массового поражения; необходимость диалога и переговоров; проведения мирной конференции, которую признают как Россия, так и Украина. В начале августа в МИДе Китая заявили, что этот "консенсус из шести пунктов" получил "положительные" отзывы в более чем 110 странах мира.

Последнее заявление прозвучало спустя почти два месяца после первого саммита мира в Швейцарии. Разумеется, зачем это было сделано – чтобы перебить усилия Украины по объединению как можно большего количества стран вокруг именно формулы мира президента Зеленского, предусматривающего справедливое окончание войны, а не безусловное прекращение огня, переговоры и согласие на российскую оккупацию украинских территорий, как это предлагает Китай. Понятно, что Пекину не выгоден проигрыш Москвы в этой войне, потому что от этого также выиграет Запад и США – главный соперник Китая. Однако, похоже, что украинская операция в Курщине немного спутала КНР карты.

"Теперь понятно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования. Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах речь может идти с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозу объектам ядерной энергетики?", — заявил Путин во вторник, 12 августа, во второй раз публично комментируя операцию ВСУ в Курщине.

Напомним, что за день до первого саммита мира в Швейцарии Путин фактически поставил Украине и Западу ультиматум: Москва садится за стол переговоров, если Киев отдаст четыре записанных в российскую конституцию украинскую область, причем в их админграницах, которые вражеская армия не контролирует. Кроме этого, в перечне был отказ Украины от вступления в НАТО, разоружения и т.д. Однако самое главное для Кремля сейчас – застолбить за собой, как говорит Путин, "территориальные реалии" там, где даже не стоит российская армия.

До начала украинской операции на Курщине 6 августа, официальный Пекин с этим молчаливо соглашался, пока китайские эксперты в многочисленных интервью западным СМИ публично подвергали сомнению суверенитет Украины, сравнивая наш Крым с Тайванем. Однако уже 15 августа в китайском англоязычном издании South China Morning Post перепечатали фрагмент из статьи Financial Times, вынеся в заголовок: "Украинский военный говорит, что невооруженные российские войска "пьют кофе" (т.е. были не готовы – ред.) во время вторжение на Курщину".

Однако в другой статье от 13 августа, тоже в разгар операции ВСУ на Курщине, в South China Morning Post вышла еще одна статья "Почему челночная дипломатия Китая по Украине набирает обороты". В материале упоминается первый за последние 12 лет двусторонний визит украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай, который "демонстрирует понимание Украиной, что Китай будет играть определенную роль в развязывании войны".

"Вместе с тем Киев не уверен, что Китай хочет или способен достичь надежного мирного урегулирования. С привлечением стран за пределами Европы в челночную дипломатию, Пекин, похоже, сигнализирует миру, что Запад все больше изолирован в своем подходе к войне, и что у России есть быть за столом. Тем не менее, политики в Пекине также все больше озабочены потенциальными последствиями войны, ее возможной эскалацией для Китая и региона Вместо того, чтобы ждать, пока новый президент США возьмет на себя инициативу в январе (2025), Китай решил действовать самостоятельно", — говорится в статье китайского издания.

Из анализа статей и новостей на правительственном новостном агентстве Xinhua и телеканале CGTN тоже можно заключить, что Пекин очень волнует возможная потеря им роли посредника между Украиной и Россией (которой, на самом деле, никогда и не существовало – ред.), и попыток продвинуть свой " мирный план урегулирования, пока мир замер в ожидании результатов президентских выборов в США. Но все эти новости и статьи в конечном счете больше защищают Россию, чем отстаивают законное право Украины на восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Санкции работают: РФ и КНР переходят на бартер

После визита Дмитрия Кулебы в Китай в конце июля некоторые эксперты осторожно предположили, что это может быть подготовкой к личной встрече Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Многие на Западе говорят, что китайский лидер – едва ли не единственный, кто имеет реальные рычаги влияния на Путина.

"Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Я бы хотел, чтобы они не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию по окончании войны. Так же как давят США, как давит ЕС", — заявлял Владимир Зеленский в начале августа.

Учитывая неоднократные заявления американских чиновников, что именно Китай держит российский ВПК на плаву, это действительно так. Ведь если Пекин прекратит поставлять Москве 90% микроэлектроники, необходимой для производства танков, ракет, снарядов и других видов вооружений, военные возможности России будут понемногу угасать.

Кроме этого, Китай, как уже неоднократно писал ТСН.ua, предоставляет российским ВС спутниковые данные для ведения войны против Украины, является крупнейшим покупателем российской сырой нефти (на втором месте Индия, а затем Турция), и помогает Москве обходить западные санкции. Однако недавно китайские банки, даже мелкие региональные, отказываются принимать и проводить платежи из России. Как сообщили российские пропагандистские СМИ, доля таких китайских банков увеличилась до 98% из-за страха попасть во вторичные американские санкции. К примеру, российская дочь Bank of China еще в июне приостановила все операции с российскими банками из-за санкций США, частично возобновив их в июле. Но Россия решила перевести некоторые операции в региональные и пограничные китайские банки. Однако и они отказываются обрабатывать российские платежи.

"Но российские компании, ведущие бизнес с Китаем, в последние дни столкнулись с другими большими трудностями, потому что китайские банки повысили обменный курс юаня к рублю, чтобы извлечь выгоду от ослабленной валюты своего соседа. Высшие обменные курсы наблюдаются как у крупных, так и у малых финансовые учреждения Китая. Валютные проблемы России начались после того, как США в июне санкционировали Московскую биржу", — пишет издание Newsweek.

Издание Business Insider отмечает, что Россия спешит создать альтернативные платежные системы, включая криптовалюты, чтобы облегчить себе торговлю со странами, помогающими Кремлю обходить санкции. Однако сделать это все труднее. Например, на днях в Москву прибыла делегация индийского центробанка, чтобы найти способы обмена рублей на рупии по установленному между Россией и Индией обменному курсу вместо определения стоимости валют по отношению к доллару. Однако и это вряд ли сильно поможет Москве.

Именно поэтому, по информации Reuters, уже осенью Россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю, чтобы ограничить использование контролируемых США банковских систем. Издание отмечает, что бартерные соглашения между Москвой и Пекином являлись обычным делом до распада СССР и продолжались в 1990-х годах. "Бартерная торговля позволит обоим государствам обойти проблемы с оплатой, снизит видимость западных регуляторов в их двусторонних транзакциях и ограничит валютный риск", — добавляет издание.

Однако сейчас не времена Советского Союза и не 1990-е годы. Россия, очевидно, хочет расплачиваться за микроэлектронику из Китая и другие подсанкционные товары своей нефтью, которую Пекин и так покупает с дисконтом, и может попросить о еще большей скидке. К тому же, в западной прессе заметно прибавилось экспертных статей, так или иначе защищающих Китай и апеллирующих к США: мол, если Вашингтон уменьшит свое санкционное давление, возможно, и Пекин пересмотрит свою политику помощи России в войне против Украины.

Но поведение авторитарных и диктаторских режимов за последние десять или даже больше лет доказывало, что политика "пряников" в отношении них не работает. Они воспринимают это как слабость и индульгенцию на дальнейшие агрессивные действия. На днях в The New York Times вышла статья о совместных военных учениях России и Китая вблизи Аляски, Японии и Тайваня.

"В прошлом месяце китайские и российские бомбардировщики впервые совместно патрулировали вблизи Аляски. За несколько дней до этого страны впервые за восемь лет провели боевые военно-морские учения в Южно-Китайском море. Они чаще совершали маневры в небе и в водах вблизи Тайваня, Японии и Южной. Кореи, где у Америки есть стратегические интересы. Военные учения являются самым ярким выражением сотрудничества между Си и Путиным, когда они пытаются бросить вызов США", — говорится в статье.

В своих оценках дальнейшего развития войны России против Украины, многие китайские эксперты отмечали усталость Запада, который все больше, по их мнению, будет подталкивать Киев к невыгодным переговорам с Путиным, вместо того, чтобы дать ВСУ достаточно мощного оружия. Однако операция Украины в Курщине удивила не только наших западных партнеров, но и Пекин. И сейчас для КНР действительно есть два выхода, как отмечают умеренные западные эксперты: усиливать помощь России, обостряя риторику против Тайваня, и подвергнуться таким образом еще большим санкциям Запада; или дистанцироваться от Путина, получив шанс на минимальное экономическое понимание с ЕС и США.