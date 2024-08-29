"Почему мы не обстреливаем Москву?": военный эксперт объяснил, как российские дроны долетают до Киева

Киев пережил третью за последние четыре дня мощную воздушную атаку врага. Россияне продолжают воздушный террор столицы и столичного региона.

Как сообщают в КГВА, на этот раз враг применил исключительно ударные БПЛА типа "Shahed". Воздушная тревога объявлялась в столице дважды и продолжалась всю ночь, более 6 часов.

В целом, по данным Воздушных сил, в ночь на 29 августа враг атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 74-ю ударными БпЛА. 14 ударных дронов локационно потеряны (упали) на территории Украины, еще 60 были сбиты.

Дроны волнами и поражение детской площадки

Особенность этой атаки состоит в том, что она вновь происходила волнами, а вражеским средствам воздушного нападения удалось попасть на территорию Киева, где они были сбиты силами ПВО. Предварительно речь идет о более десятка уничтоженных ударных дронов над столицей:

В Голосеевском районе произошло падение обломков на территории жилой застройки. Повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, обломки упали на детскую площадку, но без негативных последствий.

В Деснянском районе, обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, возгорание быстро ликвидировали.

Последствия атаки на Киев 29 августа / Фото: Полиция Киева

Враг меняет тактику

По словам военного эксперта Игоря Козия, враг постоянно меняет маршруты своих ударных дронов, поэтому ему удается прорваться на территорию города.

"Последний маршрут вражеских БПЛА осуществлялся по Днепру и между Днепровскими кручами, где их не смогли своевременно обнаружить с помощью радиолокационного оборудования. Думаю, именно это позволило дронам ближе подойти к Киеву. Россияне меняют тактику нападения каждый раз. Да, они могут повторять определенный стиль выполнения своих атак, это правда, но и вносят в них коррективы – это военная тактика, как в воздухе, так и на поле боя", – рассказывает ТСН.ua Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества.

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Что следует менять, чтобы быстрее обнаруживать цели

Эксперт добавляет, что нужно наладить более конструктивное взаимодействие между военными и гражданским населением.

"Я имею в виду своевременное извещение о целях, которые очень низко летят вдоль рек. В таких местах "Шахеды" достаточно сложно выследить с помощью локаторов. Поэтому нужно своевременное, а еще лучшее мгновенное информирование военных о воздушных целях. И здесь очень важный момент быстрой передачи информации, ведь дрон летит 200-300 километров в час и важно об этом сообщить заранее. Также вражеские дроны постоянно меняют свое направление движения, что тоже влияет на эффективность их уничтожения", – говорит Игорь Козий.

Последствия атаки на Киев 29 августа / Фото: Полиция Киева

Помогут ли катера по ПВО

Эксперт подчеркивает, что противник тоже совершенствует свои воздушные средства нападения и делает все возможное, чтобы обойти наши системы ПВО.

"Враг отслеживает наши действия и внимательно изучает их. Поэтому и пытается противодействовать – это война. Как результат – нам пришлось сбивать дроны уже над столицей, а что поделаешь? Конечно, можно поставить средства ПВО на катерах вдоль Днепра. Но, я не думаю, что у нас есть такие силы и средства. Хотя вопрос о создании военных флотилий, в том числе, и в составе сил противовоздушной обороны, может быть определенным образом интересным и перспективным. А именно с точки зрения обнаружения целей противника, когда объекты движутся вдоль Днепра или пытаются пройти за кручами", – отмечает Игорь Козий.

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Должны быть ответные удары

Эксперт добавляет, что враг и дальше будет наносить воздушные удары по Киеву, поскольку имеет соответствующие ресурсы. Ведь мы не знаем точного количества имеющихся у него дронов, сколько их производят предприятия в России, сколько их поставляют из Ирана. Есть только приблизительные цифры.

"Воздушные удары будут продолжаться, потому что это морально-психологическое давление на население. С одной стороны, во время этой атаки в Киеве не пострадали люди, но они морально и физически истощены, что и нужно врагу. В связи с этим, я не понимаю – почему мы не обстреливаем Москву. Там нет стратегических объектов, или они куда-то исчезли? Они есть - те же стратегические объекты, что и у нас, а также центры принятия решений. Мы должны выискивать ресурсы и наносить ответные удары. Напомню случай из истории Сербии, когда американские истребители проделали ювелирную работу – местное министерство обороны было разрушено полностью, а жилые дома слева и справа – невредимы. Вот как должно быть!", – заключает Игорь Козий

Ранее ТСН.ua рассказывал об атаке дронов на Киев: полиция показала последствия вражеского удара (фото).

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