Почему на Западе не верят, что Украина сможет вернуть все свои территории — ответ эксперта

На Западе не верят, что Украина сможет вернуть все свои территории, ведь там попались на российский нарратив об "особенности Крыма".

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

"Буквально через месяц после 24 февраля Россия осознала, что ее план блицкрига не сработал и она действительно была готова к переговорам, но не с Украиной. РФ очень хотела сесть за один стол с Соединенными Штатами, возможно Германией, чтобы вернуть себе статус "великого государства" или вместе с другими крупными государствами делить мир и рисовать новое ялтинское соглашение о линии распределения в Европе. Этого не произошло, хотя Россия продолжает продвигать этот нарратив и выдвигать соответствующие требования к государствам Запада", — сказал эксперт.

По его словам, суть всех этих колебаний и споров в европейских столицах и Вашингтоне состоит не столько в продолжении войны, сколько в вопросе Крыма. Герасимчук отметил, что в этом отношении было "достаточно индикативным" заявление G7, появившееся на следующий день после китайского мирного плана. В нем говорится, что Украину будут поддерживать.

"Государства "большой семерки" выражают решительный протест против захвата территорий южных и восточных областей Украины, а также они никогда не признают аннексии Крыма. Но требовать возвращения территорий и обещать никогда не признать аннексии — это несколько разные вещи", — отметил эксперт.

Герасимчук убежден, что такая осторожная политика Запада — не признание аннексии, а осторожность с украинскими планами восстановления контроля над Крымом.

"Потому что многие в Западных столицах убеждены в том, что возвращение Крыма поднимет игру совсем на другой уровень и уровень ядерной эскалации тоже. Хотя при этом забывают, что когда Россия признала аннексию еще 4 областей, она по сути положила эти 4 области в одну корзину с Крымом. Крым не является эксклюзивным кейсом", — сказал эксперт.

Он добавил, что Россия сделала это, потому что была убеждена в своей победе. А теперь РФ сама в ловушке, и теперь это нужно доносить до западных партнеров Украины.

"Россия никогда не согласится исключить из своей Конституции эти 4 области, а оставить там только Крым. Эта проблема должна решаться через тесную коммуникацию как экспертных, так и политических кругов Украины и государств Запада. Мы можем говорить, что часть стран Запада попалась на российский нарратив об "особенности Крыма", — сказал эксперт.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов об]яснил, что ввиду нынешних событий Украина не может освобождать Крым тем путем, который был избран и принят в указе 2021 года. По его словам, первоначальное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем. Впрочем, с учетом происходящих сегодня обстоятельств мы должны обязательно рассмотреть эту стратегию и внести в нее соответствующие изменения.

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