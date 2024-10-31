Почему началась война России против Украины: Берлинская назвала уроки, которые украинцы так и не выучили

Руководитель волонтерского проекта “Victory drones” Мария Берлинская считает, что украинцы так и не выучили важные уроки истории об отношениях с Россией.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Первый пункт - это принять реальность. Выучить те уроки, которые мы не выучили: мы забыли уроки времен Богдана Хмельницкого, «расстрелянного возрождения», диссидентов, которые гнили по тюрьмам, Шевченко, которому не позволяли писать на украинском. Россия - это враг, пожизненный враг, россияне всегда будут пытаться нас превратить в рабов. Наше существование подрывает их существование", - сказала она.

Мария Берлинская отметила, что вместо того, чтобы это помнить, Украина подписывала с РФ договоренности о дружбе и передавала ядерное оружие, истребители и ракеты, которыми оккупанты сейчас обстреливают нас.

"Второе. В 2014 война на Донбассе со временем стала чужой. Мы приезжали в Киев из-под Донецка, а здесь были концерты российской попсы, люди выбирали в парламент пророссийские партии. Был небольшой круг людей, которые говорили, что полномасштабное вторжение будет, но им не верили", - сказала Берлинская.

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Напомним, Мария Берлинская считает, что Россия в войне против Украины будет идти до конца. Она подчеркнула, что украинцы должны быть готовы к тому, что легко не будет.

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