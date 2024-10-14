Почему наступление ВСУ на Курщине замедлилось: военный объяснил

По словам военного, бригады должны сменять друг друга.
В начале Курской операции украинская армия стремительно продвигалась, однако сейчас наступление замедлилось.
Командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач в интервью ТСН рассказал, что есть несколько факторов, которые всегда влияют на ход боевых действий.
“Это истощаемость личного состава, наличие определенных ресурсов и потери в личном составе, наши потери в технике – это тоже это влияет. Это все должно быстро пополняться. И бригады должны сменять друг друга”, — рассказал военный.
По его словам, шедшие в наступление на Курщину бригады были обеспечены всем в достаточном количестве для штурмовой операции.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Они первыми ворвались на Курщину! МЕДВЕДЬ РАССКАЗАЛ детали ОПЕРАЦИИ, которые ШОКИРУЮТ
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