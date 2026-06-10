"Почему не проверяете водителей?": соцсети возмущены тем, что участник смертельного ДТП в Киеве работал в такси

Водитель такси Bolt — участник смертельного ДТП в Киеве

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Компания Bolt навсегда заблокировала водителя такси, который стал участником смертельного ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве. Украинцы в соцсетях удивляются, как после нескольких совершенных ранее аварий мужчину вообще допустили к вождению, и критикуют за это Bolt. В то же время часть пользователей стала на защиту компании, ведь сервисы такси не имеют доступа к таким закрытым данным.

Соответствующая дискуссия разворачивается в соцсети Threads.

Заявление Bolt относительно водителя такси после ДТП в Киеве

«Мы выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Наша команда потрясена этой трагедией так же, как и общество. Аккаунт водителя был навсегда заблокирован сразу после того, как нам стали известны первые обстоятельства ДТП. Мы всесторонне сотрудничаем с правоохранительными органами в этом деле и поддерживаем контакт с пассажиркой, способствуя получению ею необходимой помощи», — сообщили в компании Bolt.

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После этой трагедии в компании пересмотрели внутренние процедуры реагирования на инциденты. Также было введено бессрочное ограничение доступа к платформе для водителей, в отношении которых поступило как минимум две жалобы на превышение скорости или опасный стиль вождения. В Bolt утверждают, что такие обращения рассматривают в приоритетном порядке.

В то же время команда Bolt работает над расширением функциональных возможностей приложения, чтобы усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Заметим, ранее стало известно, что 49-летний водитель Mercedes, который вызвал смертельное ДТП в столице, оказался системным нарушителем: на его счету 39 нарушений ПДД, в основном за превышение скорости, и четыре аварии, две из которых произошли в 2026 году. Заместитель главы патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил неэффективность нынешних штрафов против таких опасных водителей и отметил необходимость в механизмах реагирования на систематическое пренебрежение правилами.

Реакция соцсетей на работу в такси участника ряда ДТП

Часть пользователей соцсетей возмущена, что на работу в сервис такси смог устроиться неоднократный участник ДТП. В то же время другая часть обращает внимание, что сервисы такси не имеют возможности проверять таких водителей из-за закрытости реестров.

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«А как вы нанимаете на работу водителей, кто имел уже столько штрафов за нарушение ПДД? Почему вы не проверяете данные водителей?» — написала пользовательница dr_prokopchuk.

«То есть @bolt_ukraine позволили водителю с систематическими нарушениями ПДД зарегистрироваться у них в системе? Интересно», — написал пользователь sudilkovsky.

«Е*ать, это еще и такси было????» — написала пользовательница polinamaiko_.

«Болту», как и «Уклону», абсолютно по*бать что на безопасность пассажиров, что водителей. Есть удостоверение? Садись и езжай», — написал пользователь rey.pskv.

«Интересно, а как „Болт“ должен знать, сколько нарушений ПДД у водителя? Это разве общеизвестная информация?» — написал пользователь gavole.

«Я на днях тоже с похожим дибилом ехала, создал аварийную ситуацию, перед тем дергался постоянно, сам с собой говорил. Я очень ушиблась грудной клеткой», — написала пользовательница liudmila19507.

«Болт» — это отдельная история, но вы серьезно считаете, что он таксовал?» — написала пользовательница iradakota.

«Интересная идея, какие еще полномочия стоит переложить из полиции на частную компанию?» — написал пользователь adriandecita.

«Как „Болт“ должен знать, у кого какие нарушения?» — написал пользователь petroberit.

Напомним, 8 июня суд арестовал на 60 суток без права залога водителя такси Павла Плешивцева, который спровоцировал смертельное ДТП в Киеве, унеся жизни четырех человек. 5 июня его авто на большой скорости слетело с проезжей части и въехало в подземный пешеходный переход, где находились люди. Подозреваемый участвовал в заседании лежа. Он утверждал, что потерял сознание перед аварией. В авто находилась пассажирка, которая сейчас в больнице.

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