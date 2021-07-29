Почему не работают электронные COVID-сертификаты: каждый второй документ не генерируется из-за ошибок

Почему не работают электронные COVID-сертификаты: каждый второй документ не генерируется из-за ошибок

С 10 тыс. украинцев, тестирующих систему, 50% не смогли получить сертификат.

Почему в Украине не работают ковидные электронные сертификаты? Правительство объявило, что с 1 июля началось тестирование системы. Оно показало, что каждый второй сертификат не генерируется из-за ошибок в данных пациента или названии вакцины.

Как эти недостатки можно исправить и почему система, которая должна упростить украинцам жизнь, добавила бюрократии, говорится 29 июля в сюжете ТСН.19:30.

Дважды привитый Дмитрий, как только появилась возможность, записался на бета-тестирование ковидных сертификатов в приложении "Дія". Однако система выдала ошибку.

Чтобы исправить ошибку, Дмитрий идет туда, где получал укол, в Центр вакцинации. Опять стоит в очереди. А когда попадает внутрь, то все разводят руками. Теперь надо найти врача, который делал прививку.

То есть из десятков бригад, работающих в Центре вакцинации, Дмитрию надо найти равно своего врача, который делал записи о первой вакцинации, так как только он персонально может изменить его данные. Однако в центре вакцинации, чтобы найти нужного, надо как минимум нанять детектива. Ситуация заходит в тупик.

Новости Украины: почему не работают коронавирусные электронные сертификаты и как это можно исправить

С 10 тыс. украинцев, тестирующих систему, 50% не смогли получить сертификат из-за ошибок.

Прививочная кампания, где вовлечены сотни медиков и миллионное население, оказалась сверхсложной задачей с технической точки зрения. В Министерстве цифровой трансформации говорят, сейчас приходится упрощать алгоритмы, чтобы система не учитывала мелкие ошибки, например слово написано с маленькой или большой буквы. После этого надеются, дело сдвинется с места.

Между тем, на помощь Дмитрию зовем руководителя сервиса "Хэлси", куда врачи заносят данные о вакцинации.

Он объясняет, почему ошибки в общей базе может изменить только тот врач, который вносил данные в систему.

"Врач за каждую вакцину получает деньги и несет ответственность за внесение вакцины", — отмечает руководитель сервиса.

Он показывает Дмитрию, как можно найти фамилию врача, который делал ему укол. Уже по фамилии ищем, где медик работает. К нему надо ехать в другой конец города. Здесь выясняется, что в серии второй дозы вакцины неточность.

Для поиск отсутствующей цифры, надо поднять документацию за несколько месяцев. Но и это еще не все. Оказывается, что и в записях первой дозы является недостатки — не указано название вакцины первой дозы.

А первую прививку делал другой врач, который не работает в этой амбулатории. К нему надо тоже записаться, поехать, потратить время. Пока мы выясняем, где работает семейная врач, оказывается она в отпуске и никто, кроме нее, Дмитрию помочь не может. То есть то, что должно было выглядеть, как несколько кликов в смартфоне, оказалось дополнительной бюрократией.

Разработчики говорят: пока Систему наладят, ковидные сертификаты для широкой общественности доступными не станут.

Ранее в Минцифры объяснили, почему международные COVID-сертификаты еще не действуют в Украине.

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