Почему очное обучение в школе важно и как бизнес помогает детям во время войны в Украине

Укрытия в школах очень важны во время обучения

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Только по официальным данным, по меньшей мере 618 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Еще более 1,8 тысячи несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Иногда добежать до укрытия и предотвратить трагедию - невозможно, впрочем укрытие - это не формальность и когда есть возможность спрятаться, не стоит ею пренебрегать. "Ничего же не упало" - не аргумент.

Самое опасное - это привыкание к опасности. Во многих населенных пунктах воздушная тревога проходит без ударов, и это может создавать обманчивое ощущение безопасности. Но стоит помнить: один единственный случай несоблюдения правил может стать фатальным.

Истории из Краматорска, Винницы, Умани и других городов - трагические напоминания о цене игнорирования сигналов тревоги. За полномасштабную войну почти 4 тысячи учебных заведений пострадали из-за российских обстрелов, но это не уничтожило желание маленьких украинцев учиться и сидеть за партами, а не видеться только в экранах телефонов.

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В условиях постоянной военной угрозы обеспечение населения надежными укрытиями стало критически важной задачей для Украины. А учебные заведения вообще не могут работать очно, если нет соответствующего укрытия для учеников. Однако в регионах, которые больше всего страдают от обстрелов, реализация этой задачи сталкивается с рядом проблем. Из-за постоянных обстрелов укрытие остается острым вопросом и для Запорожья и Харькова, хотя в последнем уже начали появляться подземные школы, чтобы вернуть детей за парты, ведь все это время в этих регионах дети были вынуждены учиться дистанционно.

Опыт Израиля

В то же время в Израиле уже каждый детский сад, школа или университет имеет собственное укрытие или специально оборудованную безопасную комнату - мамад. При сигнале тревоги учебный процесс прекращается мгновенно, и весь персонал с детьми организованно перемещается в безопасную зону. Никаких исключений. Такие действия - это часть ежедневной дисциплины, сформированной годами. Дети с раннего возраста знают, как действовать во время угрозы, и воспринимают это как естественную часть повседневной жизни.

Укрытие в Тетиеве: что известно об уникальном опыте

В Украине в начале полномасштабной войны ситуация с укрытиями была катастрофической. Многие школы вообще не имели надлежащих укрытий, а имеющиеся бомбоубежища требовали комплексного ремонта и модернизации. Однако, сейчас вопрос решается, хороший пример этому - укрытие в Тетиеве Киевской области.

Укрытие обустроено в рамках всеукраинской программы "ЗАЩИТА: Безопасное образование", которую в 2022 году создал благотворительный фонд Киевской школы экономики - KSE Foundation, а крупнейшим донором программы стал украинский Райффайзен Банк. Еще в начале полномасштабной войны укрытие было совсем непригодным для пользования.

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"И мокрое, и текла вода. Не было никаких вытяжек. Конечно, чтобы дети могли очно учиться, нам нужно было укрытие. В начале мы использовали укрытие, которое нам предоставили благотворители. Но это надо было всем переходить: и начальной школе, и общей", - говорит директор Тетиевского лицея №4 Лариса Тинзерская.

Ежедневно в этот лицей на уроки съезжаются дети из 12 окрестных сел, всего здесь учатся почти 400 учеников с 1 по 11 классы и работает 38 педагогов. Из них - 16 ВПЛ, 52 участников боевых действий и родителей, которые сейчас служат в ВСУ, 5 детей с инвалидностью и 5, родители которых погибли на войне.

Директор школы рассказывает, долго стучала в разные фонды, чтобы привести в порядок укрытие. На запрос откликнулись благотворительный фонд Киевской школы экономики и Райффайзен Банк.

Теперь обустроенное укрытие площадью 395 м² в этом лицее выглядит так: просторные помещения, в которых младшие и старшие ученики учатся отдельно, есть туалеты, вентиляция, хорошее освещение, мебель, развивающие игры.

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Почему онлайн-обучение неэффективно

Несмотря на все усилия учителей и родителей, полноценное образование во время войны остается сложным вызовом. По данным экспертов, работающих в Центре исследования образования, из-за регулярных воздушных тревог ученики младших классов теряют от 3 до 72 уроков в месяц. Худшая ситуация - в Сумской области. Онлайн-формат, который мог бы частично компенсировать потерянное время, не дает желаемого эффекта. Многие образовательные учреждения не возобновили привычные офлайн-занятия из-за отсутствия укрытий, оборудованных в соответствии с нормами ГСЧС. Чтобы вернуть украинским детям возможность получать образование очно в максимально безопасных условиях, в 2022 году создали программу "ЗАЩИТА: Безопасное образование" по инициативе благотворительного фонда Киевской школы экономики. Крупнейшим донором этой инициативы стал Райффайзен Банк, выделив 40 млн грн. По этой программе обустраиваются укрытия в школах и детских садах Украины.

На сегодня программа "ЗАЩИТА: Безопасное образование" уже имеет впечатляющие результаты. Более 100 укрытий обустроены в школах и садах по всей Украине. Благодаря этому 38 000 детей смогли вернуться к очному обучению, несмотря на войну.

Кроме того, данные международного исследования PISA-2022 свидетельствуют, что подростки из сел существенно отстают от своих сверстников в городах. В математике, чтении и естественных дисциплинах разница в успеваемости эквивалентна 4-5 годам обучения. Это еще раз доказывает важность доступа к качественному очному образованию.

"По состоянию на сентябрь 2022-го полномасштабная война продолжалась уже полгода, и в основном и наши ресурсы, и ресурсы благотворителей были сосредоточены на поддержке Защитников и на так называемых urgent needs. Но в то же время мы, как Киевская школа экономики, понимали, насколько это стратегически важно - дать детям учиться офлайн, несмотря на вызовы военного положения. Потому что дети уже учились онлайн из-за COVID-19. Были очень серьезные образовательные потери. Мы понимали, что инициатива по обустройству укрытий является чрезвычайно важной, и очень счастливы, что Райф присоединился к нам в ее реализации. На тот момент Райффайзен был одним из крупнейших и первых доноров этого проекта. И по сей день остается крупнейшим благотворителем Захистку. Благодаря тем первым укрытиям мы смогли показать результат, что позволило привлечь дополнительные средства. На сегодня мы оборудовали уже более 100 укрытий. Более 38 тысяч детей вернулись за парты в школах и садиках", - говорит Марина Борисенко, заместитель директора по гуманитарному направлению KSE Foundation.

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Как Райффайзен Банк поддерживает украинских детей

Заместитель председателя правления Райффайзен Банка Наталья Гурина отметила, дети - наше будущее. Поэтому даже во время войны важно прилагать усилия для комфортного обучения школьников.

"Благодаря этому проекту мы видим невероятно замечательные условия укрытия, в котором дети могут учиться и продолжать общение даже во время тревоги. Это наш вклад в развитие государства, потому что наши дети - это наше будущее. И для того, чтобы развивать нашу страну, нам потребуются образованные взрослые. И именно эти взрослые учатся сегодня в этом лицее и в других заведениях нашей страны. Как мама троих детей, я точно знаю, что школа и сад - это не только об академическом обучении. Это - обязательно о социализации, потому что нашим детям нужно живое общение, друзья, друзья, друзья.

Она отметила, благотворительность - в ДНК банка. Райффайзен Банк с начала полномасштабной войны поддерживает страну, выделяет средства для десятков благотворительных фондов, лечит пострадавших от войны и запускает свои программы для помощи стране.

"Благодаря этому проекту мы видим невероятно замечательные условия укрытия, в котором дети могут учиться и продолжать общение даже во время тревоги. Это наш вклад в развитие государства, потому что наши дети - это наше будущее. И для того, чтобы развивать нашу страну, нам потребуются образованные взрослые. И именно эти взрослые учатся сегодня в этом лицее и в других заведениях нашей страны. Как мама троих детей, я точно знаю, что школа и садик - это не только об академическом обучении. Это - обязательно о социализации, потому что нашим детям нужно живое общение, друзья, к которым они бегут каждое утро. Нужна улыбка друг друга, чтобы каждый день расти и двигаться к нашей победе", - отметила заместитель председателя правления Райффайзен Банка Наталья Гурина.

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Что говорят ученики лицея и местные власти об укрытии

Выпускница лицея Зоряна Денисова, как и ее сверстники, пережила сложные школьные времена: сначала коронавирус и вынужденная дистанционка, а за карантином - полномасштабная война. Девушка говорит, что попробовав разные форматы обучения, очное все же нравится больше всего. Признается, уроки онлайн иногда можно было и проспать, а уроки с учителями вживую и общение с одноклассниками ничто не заменит. Именно эти моменты делают школу не только местом для знаний, но и пространством для настоящих эмоций, поддержки и дружбы.

"Все же больше нравится в школе. Потому что офлайн - это коммуникация между детьми и учителями. Потому что онлайн дается гораздо тяжелее", - признается ученица 11-А класса Тетиевского лицея №4 Зоряна Денисова.

Дети радуются возможности учиться в школе

Самые младшие ученики лицея еще не очень понимают разницу между укрытием и школьным классом, потому что как только дети заходят в укрытие как учителя проводят с малышами зарядку, играют в развивающие игры и рисуют, чтобы дети не стрессовали. В то же время сами дети хорошо осознают: в укрытие нужно идти, потому что это - о безопасности.

"Когда тревога - надо ходить в подвал, потому что могут прилететь ракеты", - говорит 7-летняя ученица Тетиевского лицея №4 Алина.

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Дети признаются: дома учиться не нравилось, скучали по одноклассникам, а вот в школе, говорят, учиться куда интереснее.

В день, когда наша съемочная группа попала в школу, все дети были в пижамах, так здесь разбавляют обычные будни в конце учебного года. Каждый раз тематика одежды разная, а вскоре в лицее планируют организовать "День свадьбы", чтобы все тематически оделись. Таким и должно быть детство, несмотря на все вызовы. Городской голова Тетиева Богдан Балагура признается, без благотворителей оборудовать укрытие в громаде было трудно, а благодаря инвестициям к школьным партам смогли вернуться сотни детей.

"Для нас было очень важно, что есть в Украине социально ответственный бизнес, который заботится об отдаленных громадах, об образовательных учреждениях и делает классные укрытия - уютные, комфортные, теплые. В данном заведении находится более 200 детей. И в целом уже отремонтировано 6 укрытий. И мы очень благодарны Киевской школе экономики, Райффайзен Банку за то, что они приобщаются к таким инициативам и помогают нам делать нашу работу. Они сделали огромную работу с проектированием, мебелью, освещением и прочее", - говорит председатель Тетиевского городского совета Богдан Балагура.

Несмотря на войну, украинские дети имеют неоспоримое право на счастливое детство, спокойствие, качественное образование и дружественное окружение. Это не привилегии - это базовые условия для того, чтобы нация имела будущее. Каждая гривна, вложенная в безопасную учебную среду, - это стратегическая инвестиция в то, чтобы дети остались дома, в Украине, и становились теми, кто ее отстроит и поведет вперед после победы.

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