Почему оккупанты будут убегать из Херсона несколько недель: эксперт описал сложности "операции"

В частности, ВСУ бьют из HIMARS по тем российским войскам, которые пытаются бежать из Херсона.

Чтобы российские войска полностью отошли из Херсона на левый берег Днепра, нужно до нескольких недель, ведь это сложная операция, которая проходит на огромных и сложных территориях в дождливую погоду.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Он прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о том, что процесс отхода оккупантов от Хесрона может длиться от нескольких дней до недель.

"Наверное, аналитики ему (Милли – ред.) доложили, что на все это нужно где-то несколько недель, чтобы вся эта группировка – независимо от того, сколько там осталось – 20 тысяч –15... Там сложные процессы были: какие-то ротации, отвод, в гражданском бежали, в женской одежде бежали в течение последних двух недель", – сообщил эксперт.

"Почему это не будет одномоментно? Потому что Россия сейчас проводит операцию по отходу. Это сложная операция, то есть надо вести бои, нужно обеспечивать. То есть есть передовые части, которые обеспечивают бои с наступающими украинскими частями, а другие пытаются каким-то образом перейти через Днепр. В течение вчера и в течение ночи наносились удары по местам передвижения, по местам дислокации, по командным пунктам, по сосредоточениям техники украинскими высокоточными средствами. Сегодня этот процесс будет продолжен, причем еще с большей интенсивностью. Это однозначно. Потому что сокращается расстояние до Днепра от украинских сил, и очевидно, что кроме HIMARS можно будет применять другие высокоточные средства по тем же переправам. А это создает совершенно другие огневые возможности для Вооруженных сил Украины, чтобы уничтожать те силы, которые пытаются сбежать", – объяснил Самусь.

"Кроме того, это огромные территории. Это, скажем так, не 10 кв. км. Это сложная территория по географии, сейчас погодные условия – сейчас дожди и так далее. Это не так легко, не так быстро", – добавил эксперт.

Ситуация в Херсонской области

Российский министр обороны Сергей Шойгу 9 ноября публично и показательно приказал своим войскам отойти от Херсона. По оценкам издания Financial Times, все потому, что там оккупантам угрожало оцепление.

Вечером того же дня советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что захватчики действительно отходят по всему периметру на правом берегу Херсона, однако степень этого отхода еще изучается.

Арестович также прогнозирует, что ВСУ освободят сам Херсон в ближайшее время.

В то же время в Генштабе ВСУ пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о бегстве оккупантов из Херсона. Однако сообщили, что контрнаступление украинских войск там продолжается.

В ОК "Юг" говорят, что россияне в Херсонской области перемещают свои вооружения и технику, однако часть войск противника до сих пор находится на правом берегу.

Читайте также: