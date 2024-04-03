Почему оккупанты продвигаются возле Часового Яра: воины ВСУ рассказали о ситуации (фото, видео)

Россияне массированно атакуют позиции украинских войск с помощью авиации. Оккупантам удается продвигаться восточнее Часового Яра за счет именно таких авианалетов.

Вражеские группы пехоты пытаются продвинуться вперед. Десантники 80-й галицкой бригады отражают вражеские атаки вблизи Клещеевки с помощью британской пушки и ударных дронов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Российские войска беспрестанно сыплют на окраины Клещеевки многотонные авиабомбы. Именно за счет таких массированных авиаударов оккупанты пытаются продвигаться восточнее Часового Яра.

След от российского самолета

"Бывает малыми группами передвигаются, бывает суют колоннами. Пытаются штурмовать мы их отсекаем на подходах", — говорит военный ВСУ "Кэп".

"Кеп"

Командир британской пушки 105-мм калибра утверждает - наслаждаться весенней погодой на Бахмутском направлении нет времени. Бойцы работают на легкой аэромобильной десантной пушке, которая быстро может переезжать с позиций на позицию. Помощник командира Руслан объясняет тонкости работы с британской техникой.

"Ею легко пользоваться, даже номер обслуги может зарядить и помочь наводчику, если нужно", - говорит "Ирокез", помощник командира бригады.

Артиллеристы прикрывают защитников из 80-й бригады, которые удерживают участок фронта вблизи Клещеевки. Наводчик Роман в армии два года, в мирной жизни был барменом. Теперь посылает взрывные коктейльные на вражеские объекты.

После успешной отработки по оккупантам Гармашам приходится постоянно менять позиции, чтобы не стать целью для вражеских ударных дронов.

Позиции ВСУ

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады собирают на разведывательные глаза и ударные дроны, чтобы следить за врагами, выискивать новые цели для артиллеристов и отбивать вражеские атаки возле Клещевки. Ребятам удалось собрать третью часть от необходимой суммы, и они надеются на помощь неравнодушных украинцев.

QR-код для сбора на дроны

Напомним, оккупанты продолжают наступление на Часов Яр Донецкой области и заявляют о продвижении вблизи Богдановки, однако американские аналитики не наблюдали подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.