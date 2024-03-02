Почему оккупанты так стремятся захватить Часов Яр: комбат "Ахиллес" объяснил причину (видео)

В то же время, военный Юрий Федоренко убежден, что российским оккупантам не удастся реализовать такой замысел.

Город Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области – это господствующая высота. И если враг оккупирует этот населенный пункт, он сможет обстреливать Константиновку, Дружковку, даже до Краматорска сможет достать.

Об этом в проекте "Наблюдательный пост" рассказал командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес", объясняя важность Часового Яра.

"В случае если противник оккупирует населенный пункт Часов Яр, это господствующая высота. В результате этого он сможет обстреливать Константиновку, Дружковку, даже в Краматорск. И образовывать мощный плацдарм для дальнейшей оккупации уже других населенных пунктов, начиная с Константиновки", — объяснил Юрий Федоренко.

В то же время военный убежден, что российским оккупантам не удастся реализовать такой замысел.

"Удастся ли противнику в ближайшее время реализовать замысел, который перед ним стоит (вернуть утраченные позиции, а также оккупировать город Часов Яр – ред.), по моему убеждению – нет, этого сделать противнику не удастся", – резюмировал "Ахиллес".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Россияне снова начали переть! Что творится под Авдеевкой и почему Часов Яр в опасности?".

Напомним, российские оккупанты приблизились к Часовому Яру в Донецкой области, однако там Силы обороны строят инженерные укрепления, которые не позволят врагу совершить "легкую прогулку".

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