Почему "олигархические группы" в ВР поддержали закон об олигархах: объяснение министра юстиции

Почему "олигархические группы" в ВР поддержали закон об олигархах: объяснение министра юстиции

Малюська заверил, что голосов у монобольшинства было достаточно, чтобы принять этот закон и без такой поддержки.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил, почему некоторые так называемые "олигархические группы" в парламенте поддержали президентский закон об олигархах.

Об этом глава Минюста сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

"По поводу голосования олигархическими группами, есть старое правило, которое работает в политике и вне политики: если не можешь остановить, надо возглавить. Возглавить пока не удается, поэтому они синхронно нажимают на кнопки там, где в этом необходимости нет", — сказал министр .

Малюська заверил, что голосов у монобольшинства было достаточно, чтобы принять этот закон и без такой поддержки.

"Это краткое объяснение, что случилось с олигархическими группами, которые сейчас пытаются сказать, что "мы ангелочки". Кто-то телепередачи создает о деолигархизации и как мы будем бороться с олигархами на своем канале, владелец которого рискует попасть в реестр. Люди делают вид, что "я не я, хата не моя", — отметил глава Минюста.

Ранее Деним Малюська объяснил, почему закон об олигархах введут в действие только через полгода.

Напомним, что депутаты приняли закон президента Зеленского о деолигархизации. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом и направлен на ограничение их влияния на политику. Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляем президентом Украины.

Не поддержали так называемый закон об олигархах нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины".

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