Почему от тревоги до взрывов ракет — считанные минуты: Игнат объяснил уровень угрозы

В ночь на 1 июня Россия нанесла удары по Киеву баллистическими ракетами, из-за террора погибли три человека, среди которых есть ребенок, поскольку укрытие, куда они пришли было закрыто. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что от сигнала воздушной тревоги до ударов баллистическими ракетами по Киеву прошли считанные минуты.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"Скорость баллистической ракеты – тысячи километров в час, расстояние при этом (от места запуска – ред.) – небольшое. Эта ракета поднимается вверх, а затем летит вниз", — рассказал в комментарии для ТСН.ua Юрий Игнат, объясняя то, почему интервал между сигналом тревоги и пролетом ракеты составляет считанные минуты.

К этому Игнат добавляет: "Когда ракета, крылатая ракета, летит с моря, одного или другого, ее скорость – 750-900 км\г. В таком случае мы имеем возможность соответственно отреагировать, поэтапно включать сигнал тревоги. А в этом случае (при запуске баллистической ракеты – ред.) скорость другая. К этому надо быть готовыми, к тому, что есть такая угроза".

"Использовать их все они не будут. Сейчас у врага агония, истерия", — резюмировал Игнат, рассказывая о баллистических ракетах "Искандер".

Напомним, в марте этого года ГУР сообщало о вероятном количестве "Искандеров" у окупантов следующее: "Если говорить о "Калибрах", "Искандерах", "Кинжалах", то это не то оружие, которым враг может себе позволить засыпать Украину. Но устаревшего ракетного вооружения в России еще много".

В свою очередь, по неофициальным оценкам экспертов, по состоянию на февраль прошлого года у окупантов было около 100 ракет "Искандер", но в это количество входили как крылатые, так и баллистические.

Ракетный удар по Киеву 1 июня: что известно

В ночь на 1 июня российские террористы в очередной раз атаковали Киев баллистическими ракетами. По данным Генштаба, оккупанты запустили по Киеву и области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты силами ПВО.

Однако из-за ракетного удара по Киеву погибли три человека, их убили обломки ракет. Среди покойных – ребенок 2012 года рождения. Муж погибшей в результате атаки на Киев Ярослав рассказал, что после объявленной тревоги жена вместе с ребенком побежала к укрытию, но оно было закрыто.

Именно это вызвало громкий скандал. Полиция и местные власти расследуют, что стало причиной трагедии.

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