Почему отключений света вдруг стало больше: энергетический эксперт объяснил

После российских обстрелов 26 августа энергосистема Украины была не в лучшем состоянии, происходили ремонты, впрочем, отключения света быстро стали довольно короткими. Однако в начале сентября опяь стали более строгими. Появились слухи, что что-то случилось с одним из энергоблоков Южноукраинской АЭС.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Марии Васильевой для проекта "Ремарки" объяснил: то, что там произошло, по классификации МАГАТЭ называется "происшествие".

По его словам, на атомной электростанции действительно сломался главный циркуляционный насос.

“Фактически, поскольку это уже широко публично обсуждается, в Facebook куча информации по этому поводу, можно, пожалуй, об этом говорить и у вас. Сломался так называемый главный циркуляционный насос. Слово "главный" не должно никого пугать, их там по меньшей мере четыре, на самом деле есть еще запасные", — объяснил Харченко.

Он отметил: это не какая-то катастрофа. Оборудование не вечно, оно ломается.

"А в тех условиях, в которых сейчас работает оборудование в принципе в украинской энергетике, оно не ломаться в принципе не может. Нагрузка значительно выше проекта. Он сломался, блок мощностью один гигаватт сначала уменьшил производство электроэнергии до 400 МВт, затем вернул назад до 600. Но, к сожалению, сейчас мы в такой ситуации, что компенсировать такое уменьшение мощности со стороны генерации практически невозможно. И в результате это фактически сейчас добавляет по меньшей мере очередь к происходящим отключениям", — рассказал Харченко.

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